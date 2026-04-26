BYD prepara hipercarro elétrico… descapotável e com mais de 1000 cv

A fabricante chinesa BYD revelou o novo Denza Z, um hipercarro 100% elétrico que chega com uma proposta pouco comum! Será um descapotável e deverá estrear-se primeiro no mercado europeu.

Apresentado no Beijing Auto Show 2026, este modelo marca uma mudança clara na estratégia da marca, que deixa de apostar apenas em veículos acessíveis para entrar diretamente no segmento de luxo e alta performance.

Performance de topo: 0 aos 100 km/h em menos de 2 segundos

Os números impressionam. O Denza Z deverá contar com mais de 1000 cavalos de potência, permitindo acelerar dos 0 aos 100 km/h em menos de 2 segundos, território normalmente reservado a hipercarros de milhões.

Além disso, o modelo integra:

Tração integral

Estrutura com componentes em fibra de carbono

Suspensão inteligente DiSus-M

Direção “steer-by-wire”

Tudo isto pensado para garantir estabilidade e controlo mesmo em velocidades extremas.

Outro destaque vai para a nova geração de baterias Blade e sistema de carregamento rápido. A marca promete tempos de carregamento de apenas alguns minutos — um passo importante para aproximar os elétricos da conveniência dos motores a combustão.

O design ficou a cargo de Wolfgang Egger, antigo responsável da Audi, o que ajuda a explicar as linhas mais agressivas e refinadas. O Denza Z surge como um descapotável de quatro lugares (configuração 2+2), com tejadilho em lona retrátil e um visual claramente inspirado nos grandes GT europeus.

Ao contrário do habitual, a BYD decidiu lançar o modelo primeiro fora da China. A estreia dinâmica está prevista para o Goodwood Festival of Speed, já este verão.