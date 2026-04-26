Dica: como tornar um contacto “totalmente invisível” no iPhone

Manter a privacidade no smartphone é uma prioridade para muitos utilizadores que desejam evitar olhares indiscretos. Existe um método simples e eficaz no iPhone para ocultar a identidade de quem lhe liga sem precisar de instalar ferramentas de terceiros.

Como criar um contacto "fantasma" no iPhone

1. Para começar, deve abrir a aplicação de "Contactos" no seu dispositivo e selecionar o perfil da pessoa que pretende ocultar.

2. Clique em "Editar" para modificar os campos de identificação.

3. Em vez de manter o nome e o apelido, apague toda a informação existente e insira apenas um caractere de espaço em cada uma dessas secções.

Esta pequena alteração é o primeiro passo para garantir que o sistema não reconheça um nome legível durante uma interação.

Os passos seguintes envolvem a gestão da etiqueta associada ao número de telemóvel.

4. Arraste para baixo e clique em "telemóvel".

5. Aqui, clique em "Adicionar etiqueta personalizada".

6. Tal como nos campos anteriores, preencha este espaço apenas com um toque na barra de espaços. Ao guardar estas configurações, o identificador de chamadas do iPhone passará a ser exibido de forma totalmente vazia, transformando o registo num contacto invisível.

Esta técnica revela-se particularmente útil porque a informação não será associada a um nome visível no histórico do iPhone. Desta forma, o utilizador consegue manter a sua lista de comunicações protegida contra a curiosidade alheia, uma vez que nem o nome nem o contacto aparecerão de forma evidente.

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