RGB MiniLED vs OLED: afinal, qual é a melhor tecnologia para comprar uma televisão?

Durante muitos anos, o OLED foi visto como a referência quando se falava de qualidade de imagem. Entretanto, as televisões MiniLED evoluíram bastante e surgiu uma nova geração: o RGB MiniLED. Mas, na prática, quais são as diferenças entre RGB MiniLED e OLED? E qual faz mais sentido para quem está a comprar uma televisão hoje?

Antes de tudo, são tecnologias diferentes

Embora ambas procurem oferecer a melhor qualidade de imagem possível, o princípio de funcionamento é bastante diferente.

No OLED, cada píxel produz a sua própria luz. Quando um píxel precisa de mostrar preto, simplesmente desliga-se. É precisamente por isso que o OLED consegue oferecer pretos absolutamente perfeitos.

Já o RGB MiniLED, presente em várias televisões da Hisense, utiliza uma retroiluminação composta por milhares de MiniLEDs, mas com uma diferença importante em relação ao MiniLED tradicional. Em vez de recorrer a uma luz branca (ou azul) filtrada para criar as cores, utiliza diretamente LEDs vermelhos, verdes e azuis.

Isto permite controlar, de forma muito mais precisa, não apenas a intensidade da luz, mas também a própria cor emitida por cada zona do painel.

São duas abordagens diferentes para atingir o mesmo objetivo: produzir imagens mais realistas.

Característica OLED RGB MiniLED Pretos Excelente Muito próximo do OLED Brilho máximo Bom Muito elevado Volume de cor Muito bom Excelente Conteúdos HDR Muito bons Excelente impacto visual Eficiência energética Boa Muito elevada Risco de burn-in Existe, embora seja reduzido Inexistente Durabilidade Muito boa Muito elevada

O RGB MiniLED leva vantagem no brilho

Uma das maiores diferenças está no brilho máximo. Enquanto um OLED privilegia o contraste, o RGB MiniLED consegue atingir níveis de brilho bastante superiores. Isto faz-se sentir sobretudo em conteúdos HDR, onde explosões, reflexos do sol, neve ou efeitos luminosos ganham muito mais intensidade.

Também faz diferença durante o dia. Quem tem uma sala com bastante luz natural sabe que nem sempre é fácil manter uma boa imagem quando entra sol pela janela.

Nesse cenário, uma televisão com maior brilho consegue preservar melhor os detalhes e as cores.

As cores também seguem um caminho diferente

No OLED, a reprodução de cor já é bastante fiel. No entanto, o RGB MiniLED elimina um dos principais obstáculos presentes nas tecnologias tradicionais: a necessidade de utilizar filtros para criar as cores.

Como a luz já nasce em vermelho, verde e azul, existe menos desperdício luminoso e maior precisão na forma como cada tonalidade é reproduzida. O resultado traduz-se em:

Cores mais puras;

Maior volume de cor;

Melhor preservação da saturação mesmo em cenas muito luminosas;

Gradações mais suaves entre diferentes tonalidades.

Na prática, uma paisagem ao pôr do sol, um jogo de futebol ou um filme de animação conseguem apresentar cores mais intensas sem parecerem artificiais.

HDR beneficia diretamente desta arquitetura

Grande parte dos conteúdos atuais é produzido em HDR. Esta tecnologia aumenta simultaneamente o brilho, o contraste e a quantidade de detalhes visíveis. Ora, para tirar verdadeiro partido do HDR, uma televisão precisa de combinar brilho elevado e grande capacidade de reproduzir cores. É precisamente aqui que o RGB MiniLED reúne duas das suas maiores vantagens.

Outro aspeto interessante do RGB MiniLED está na eficiência. Nas televisões tradicionais, parte da luz produzida perde-se ao atravessar filtros responsáveis por gerar as diferentes cores. Como o RGB MiniLED produz diretamente luz vermelha, verde e azul, existe menos desperdício energético.

Na prática, isso significa que uma maior percentagem da energia consumida é efetivamente transformada em imagem visível. Além de permitir alcançar níveis elevados de brilho, esta arquitetura também reduz a geração de calor.

Então... qual faz mais sentido?

A resposta depende sempre do tipo de utilização. O OLED continua a oferecer uma qualidade de imagem extraordinária e continua a ser uma excelente escolha para quem privilegia cinema em ambientes escuros.

Já o RGB MiniLED, presente na UR8S e na UR9S da Hisense, apresenta uma proposta muito equilibrada, com várias características difíceis de encontrar em simultâneo:

Brilho muito elevado;

Excelente reprodução de cor;

Grande impacto em conteúdos HDR;

Elevada eficiência energética;

Ausência de risco de burn-in;

Elevada durabilidade.

É por isso que muitos especialistas o apontam como uma das evoluções mais interessantes dos últimos anos. É uma tecnologia que procura reunir o melhor do MiniLED tradicional e aproximar-se da qualidade do OLED, acrescentando vantagens próprias para o dia a dia.

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