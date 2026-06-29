Adeus número de telefone: WhatsApp já permite reservar nomes de utilizador

O WhatsApp anunciou oficialmente uma das funcionalidades mais aguardadas pelos utilizadores: os nomes de utilizador (usernames). A novidade permitirá iniciar conversas sem ser necessário revelar o número de telefone, reforçando significativamente a privacidade na plataforma.

A partir de hoje, a Meta começou a disponibilizar a possibilidade de reservar um nome de utilizador, antes da chegada da funcionalidade a todos os utilizadores, prevista para mais tarde este ano.

WhatsApp: Mais privacidade nas conversas

Até agora, para comunicar com alguém através do WhatsApp era necessário partilhar o número de telefone. Com esta alteração, bastará indicar o nome de utilizador, à semelhança do que já acontece em aplicações como o Telegram ou o Signal.

Apesar da novidade, o número de telefone continuará a ser obrigatório para criar uma conta no WhatsApp. No entanto, deixará de ser visível para pessoas com quem inicia uma conversa através do nome de utilizador.

Como reservar um nome de utilizador

Assim que a funcionalidade estiver disponível na sua conta, basta seguir estes passos:

Abrir Definições

Aceder a Conta

Selecionar Nome de utilizador (Username)

Escolher um nome disponível

Os nomes de utilizador poderão ter entre 3 e 40 caracteres e deverão respeitar as regras definidas pelo WhatsApp. A empresa irá reservar automaticamente nomes de figuras públicas, celebridades e organizações para evitar tentativas de falsificação de identidade. Além disso, empresas e criadores de conteúdos poderão utilizar o mesmo nome que já possuem no Facebook ou Instagram.

Não haverá pesquisa pública

Ao contrário das redes sociais tradicionais, o WhatsApp não terá um diretório público de nomes de utilizador. Para contactar alguém será necessário conhecer exatamente o seu username.

A aplicação introduzirá ainda uma opção chamada Username Key, uma chave adicional que poderá ser exigida para que novos contactos consigam iniciar uma conversa, oferecendo uma camada extra de proteção contra mensagens indesejadas.

A reserva de nomes de utilizador começa a ser disponibilizada de forma gradual a partir de hoje, mas o lançamento global da funcionalidade acontecerá ao longo dos próximos meses. Os utilizadores receberão uma notificação quando a opção estiver disponível na sua região.