Novo “radar” na estrada: câmaras em autocarros escolares já multaram 18.000 condutores

Um programa de segurança nos autocarros escolares norte-americanos já gerou mais de 4,5 milhões de dólares em multas.

Passou pouco mais de um ano e meio desde que o Condado de Monroe, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, começou a instalar câmaras nos autocarros escolares.

Desde então, mais de 18.000 multas foram emitidas a condutores apanhados a ultrapassar autocarros escolares parados, com os sinais de STOP ativados e os piscas ligados. O anúncio foi feito pelo executivo do condado, Adam Bello, num discurso recente.

Entre as imagens divulgadas, um condutor chegou mesmo a subir o passeio para contornar um autocarro escolar parado. Segundo Bello, este é o tipo de comportamento que coloca diretamente em risco a vida das crianças.

Curiosamente, apesar de, em média, 218.000 pessoas ultrapassarem ilegalmente um autocarro escolar parado todos os dias nos Estados Unidos, menos de três pessoas morrem por ano em consequência dessas infrações. Além disso, metade dessas vítimas são peões adultos, e não crianças.

Câmaras nos autocarros escolares vigiam e faturam

De nome School Bus Safety Program, o programa arrancou no final de 2023 em parceria com a empresa BusPatrol, que fornece e gere o sistema de câmaras com Inteligência Artificial. Segundo o Carscoops, as 18.000 infrações representam pelo menos 4,5 milhões de dólares em coimas aplicadas.

No entanto, o condado admite que uma parte significativa dessa receita reverte para financiar o próprio programa: equipamentos, administração e serviços do fornecedor, tornando difícil apurar quanto fica efetivamente nos cofres públicos.

Será que esta abordagem ajuda a mudar comportamentos?

Algumas empresas do setor afirmam que entre 98% e 99% dos condutores multados não voltam a receber uma segunda coima. Outros programas semelhantes reportaram reduções significativas no número de infrações após a instalação das câmaras, especialmente quando os condutores tomam consciência de que estão a ser filmados.

O verdadeiro teste para Monroe County será acompanhar a evolução das infrações ao longo do tempo.

Se o número de multas cair expressivamente, é sinal de que o comportamento mudou. Por outro lado, se se mantiver elevado, o debate sobre se o programa serve mesmo a segurança ou apenas as contas do prestador de serviços vai continuar aceso.