Jogo de Pokémon baseado em NFTs era malware usado para hackear computadores

No mundo online temos que ter muito cuidado com aquilo que descarregamos para as nossas máquinas, sendo elas os computadores, smartphones ou tablets. Existem muitas ofertas contaminadas que estão disfarçadas de software seguro e nem os mais esclarecidos estão livres de cairem nesta armadilha muitas vezes.

Assim, recentemente foi lançado o alerta para um jogo do Pokémon baseado em NFTs que, no fundo, era malware usado para hackear os computadores das vítimas.

Malware: Jogo do Pokémon atacava computadores

De acordo com as recentes informações, estava disponível para download um jogo do Pokémon baseado na tecnologia NFT (Non Fungible Token ou Token Não-Fungível) que se tratava de um software malicioso capaz de aceder ao computador onde era instalado.

Tal como noutras situações, o software aparentava ser seguro e até era divulgado como uma maneira de conseguir obter algum dinheiro através do jogo da Nintendo. Mas, na realidade, ele instala um malware na máquina do utilizador de forma a conseguir obter acesso e controlo sobre o equipamento.

O jogo envolve as populares cartas de troca do Pokémon, mas a sua instalação levava a que fosse implementada no computador a ferramenta NetSupport a qual, segundo as informações, permite que os hackers tenham controlo sobre a máquina infetada.

Naturalmente que o jogo era composto por várias características que levavam o utilizador a crer que se tratava de um produto oficial da Nintendo/Niantic, como por exemplo o facto de mencionar a app Pokémon GO. O programa garantia que os colecionadores de NFTs podiam aceder às coleções, aprenderiam a jogar ou comprar pacotes de tokens.

Contudo, o download levava à instalação no computador de um ficheiro de acesso remoto designado de RAT, dando assim acesso aos hackers. E para além de pôr em risco os dados e conteúdos do utilizador, este malware também permitia que outros softwares infetados fossem instalados.

O alerta foi dado inicialmente por um analista de mercado do ASEC e as últimas atualizações indicam que dois sites que forneciam o falso jogo já foram encerrados.