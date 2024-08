Renault Scenic E-Tech ataca Tesla Model Y com mensagens provocatórias

A Renault aposta forte no seu novo SUV elétrico, o Scenic E-Tech, e não hesita em confrontar o Tesla Model Y. Para isso criou uma campanha publicitária com mensagens provocatórias, atualmente exclusiva do Reino Unido. Esta destaca as vantagens do Scenic face ao Model Y em dois pontos cruciais para os consumidores, o preço e autonomia, de uma forma única.

Renault Scenic E-Tech ataca Tesla Model Y

Utilizando painéis digitais estrategicamente posicionados em pontos de carregamento movimentados, a Renault optou por mostrar mensagens segundo o veículo que se aproxima. A frase "O novo Renault Scenic E-Tech envergonha o Tesla Model Y em preço e autonomia" é a exibida para os condutores em geral e para a maioria dos carros.

O mais caricato desta campanha está mesmo quando o carro que se aproxima é uma dos concorrentes diretos do Scenic E-Tech da Renault. Quando um Tesla é detetado, a mensagem apresentada no cartaz muda para um lote de provocações mais diretas, como "Isto é constrangedor" ou "Você provavelmente é bom em outras coisas".

A campanha, que chama à atenção de todos, mesmo quem não passa nos locais onde está apresentada, destaca alguns pontos-chave. Falamos da autonomia superior do Scenic E-Tech, que alcança até 623 km com a bateria de 87 kWh.

Mensagens provocatórias quando estes se aproximam

Outro ponto onde o Renault Scenic E-Tech se destaca é mesmo o seu preço competitivo, que está a partir de 43.490€ em Portugal. A versão de entrada do Model Y, com preço inicial de 44.990€, oferece 455 km de autonomia com uma bateria de 60 kWh.

Embora a campanha seja impactante, a comparação direta entre os modelos pode ser complexa. O Model Y, maior e mais potente, posiciona-se num segmento superior ao Scenic da Renault. Além disso, o Tesla oferece um desempenho superior em termos de velocidade e aceleração.

A ousadia da Renault em desafiar o antigo líder de mercado demonstra a confiança da marca no seu novo modelo elétrico. Além disso, promete agitar o mercado de carros elétricos. Resta saber se esta estratégia será replicada noutros países, como Portugal. Depois de conquistar o mercado europeu com o Dacia Sandero, a Renault quer agora ganhar espaço com o seu Scenic E-Tech e já sabe como o fazer.