Android 15 mais perto da versão final com a chegada da Beta 4.2 pela Google

Esperado para a chegada dos Pixel 9, o Android 15 acabou por não ter o destaque esperado no evento desta semana. A Google guardou-o para mais tarde e agora tem uma nova atualização disponível. Esta parece cada vez mais próximo da versão final e agora surgem apenas correções na câmara e outros pontos-chave.

Android 15 mais perto da versão final

Ainda sem data marcada para ser lançado, o Android 15 deverá estar prestes a ser apresentado oficialmente. Os testes que a Google tem realizado apontam para que esta versão esteja prestes a estar pronta, o que dará espaço para ser apresentada de forma oficial e acessível a todos os fabricantes.

Após vermos chegar a última versão beta, que tratava de corrigir alguns problemas encontrados, esperava-se que essa fosse a versão final. Isso acabou por não acontecer e surge agora uma nova versão, com o mesmo propósito, dedicada apenas a corrigir problemas encontrados entretanto.

A Beta 4.2 do Android 15 é assim lançada agora, com a Google a apresentar resumidamente a lista de correções adicionadas. A maioria está associada à app da câmara, tratando da presença de uma barra transparente cinzenta ao utilizar este elemento. Além disso, trata do problema das baixas taxas de fotogramas e do bloqueio ao alterar os valores de zoom.

Chega a Beta 4.2 pela Google com correções

A somar a isso, e noutra área, a Google conseguiu tratar do problema de alguns dispositivos que atrasavam a ativação. Além disso, e, ao mesmo tempo, a Beta 4.2 do Android 15 resolve a falha na interface que piscava ao ser usada nos Pixel da empresa que mantém o Android.

Por fim, e olhado também para as apps que o Android 15 traz, a Google investigou e resolveu uma falha do YouTube que estava associada a esta versão. Esta app da Google bloqueio ao ser usada nesta nova versão do sistema operativo dedicado aos smartphones.

Também tal como a versão anterior, esta é uma atualização muito pequena, quando comparada às anteriores. São apenas (aproximadamente) 60 MB que o utilizador precisa descarregar e instalar para ter a Beta 4.2 do Android 15 instalado, com todas as correções. Tal como a versão anterior, também se espera que esta seja a versão final e que abrirá a porta à atualização que todos esperam que surja.