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ASAE desmantela rede e apreende mais de 14 mil peças automóveis contrafeitas

· Motores/Energia 4 Comentários

Imagem: ASAE, via Facebook

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Autor: Ana Sofia Neto

  1. Max says:
    3 de Junho de 2026 às 16:09

    Há que combater o “crime” 😉
    Há tempos um conhecido meu, só com seguro contra terceiros, bateu na traseira de outro carro.
    Foi a uma oficina do desenrasca e era: para-choques, grelha, faróis e mais uma infinidade de pecitas que não se sabe que existem, só vendo é que se acredita. A diferença de preço entre peças e pecitas originais e cópias era abismal.
    Se a oficina está a vender cópias por originais está a defraudar o cliente – e é uma coisa. Se o cliente sabe o que está a comprar e pagar é outra.
    A notícia fala em peças relacionadas com segurança … mas também fala num total de 14.000, que há de ser tudo.
    Enfim, quando o “crime” tem clientes que precisam dele, não acaba, e a ASAE e a UE sabem disso. Esta operação é só um faz de conta.

    Responder
    • JL says:
      3 de Junho de 2026 às 16:16

      Se são peças contrafeitas, é sempre um crime, uma coisa são peças da concorrência, com a marca da fábrica que produz, outras são contrafeitas…

      Responder
  2. João says:
    3 de Junho de 2026 às 16:13

    Tudo bem que eram contrafeitas, mas gostava também de saber se eram bem ou mal feitas?

    Responder

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