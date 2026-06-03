ASAE desmantela rede e apreende mais de 14 mil peças automóveis contrafeitas
A Operação Motor Seguro, conduzida pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), levou à apreensão de peças no valor superior a 600 mil euros em Vila Nova de Gaia, Leiria e Lisboa.
A ASAE concluiu com sucesso uma operação de combate à contrafação de peças automóveis. De nome Operação Motor Seguro, a iniciativa foi conduzida pela Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal e abrangeu três concelhos: Vila Nova de Gaia, Leiria e Lisboa.
O principal objetivo foi verificar se os componentes comercializados cumpriam as normas legais, nomeadamente no que diz respeito à autenticidade, origem e conformidade técnica, garantindo assim a proteção dos consumidores e da segurança rodoviária.
14 mil peças contrafeitas fora do mercado
Num valor de mais de 600 mil euros, foram apreendidos 14.629 artigos por contrafação, imitação e uso ilegal de marca.
Entre as peças recolhidas encontram-se filtros de óleo, filtros de combustível, filtros de ar e de habitáculo, rolamentos, válvulas, tensores de correia e cilindros de travão, todos eles componentes críticos para o funcionamento seguro de um veículo.
Segundo a ASAE, foi instaurado um processo crime pelos ilícitos detetados, incluindo fraude sobre mercadorias e venda ou ocultação de produtos.
ASAE avisa condutores: o barato pode sair caro
A operação contou com o apoio de peritos europeus das marcas lesadas, que prestaram assistência técnica na identificação e confirmação da falsidade dos produtos.
Esteve, também, presente um investigador do Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF), reforçando a dimensão europeia do combate a este tipo de crime.
Na sequência desta apreensão, a ASAE alertou que utilizar peças automóveis contrafeitas é um risco real para a segurança de quem conduz e dos passageiros. De facto, poupanças na compra de componentes de origem duvidosa podem ter consequências graves e, em certos casos, fatais.
A entidade reforçou ainda o seu compromisso no combate à contrafação e à economia paralela, e recomendou que os consumidores adquiram sempre peças em estabelecimentos certificados e de confiança.
Imagem: ASAE, via Facebook
Neste artigo: Automovel, contrafação, peças
Há que combater o “crime” 😉
Há tempos um conhecido meu, só com seguro contra terceiros, bateu na traseira de outro carro.
Foi a uma oficina do desenrasca e era: para-choques, grelha, faróis e mais uma infinidade de pecitas que não se sabe que existem, só vendo é que se acredita. A diferença de preço entre peças e pecitas originais e cópias era abismal.
Se a oficina está a vender cópias por originais está a defraudar o cliente – e é uma coisa. Se o cliente sabe o que está a comprar e pagar é outra.
A notícia fala em peças relacionadas com segurança … mas também fala num total de 14.000, que há de ser tudo.
Enfim, quando o “crime” tem clientes que precisam dele, não acaba, e a ASAE e a UE sabem disso. Esta operação é só um faz de conta.
Se são peças contrafeitas, é sempre um crime, uma coisa são peças da concorrência, com a marca da fábrica que produz, outras são contrafeitas…
Tudo bem que eram contrafeitas, mas gostava também de saber se eram bem ou mal feitas?
Sendo peças falsas sem controlo de qualidade, não devem ser lá grande coisa.