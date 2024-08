O WhatsApp quer que os utilizadores se possam exprimir mais com os autocolantes

Uma das formas que o WhatsApp tem para aumentar a interação é com a utilização de autocolantes. Estes garantem aos utilizadores uma forma mais profunda de se exprimirem e de mostrar o que sentem. Estes têm agora uma atualização grande e um lote de novidades, que permitem uma maior interação entre os utilizadores.

As pessoas adoram usar autocolantes para se expressarem e adicionar personalidade e diversão às suas conversas. Por vezes, estes podem comunicar emoções e estados de espírito melhor do que as palavras alguma vez conseguiriam. Hoje há mudanças no WhatsApp e adicionam novas formas de personalizar e desfrutar dos autocolantes. Para isso foram adicionadas novidades.

Autocolantes GIPHY novos e pesquisáveis: O WhatsApp fez uma parceria com a GIPHY para trazer a sua extensa coleção de autocolantes diretamente para este serviço. Esta integração permite encontrar e partilhar autocolantes relevantes e envolventes, sem ter de sair da aplicação. Para aceder a estes autocolantes, basta tocar no ícone do autocolante e pesquisar usando texto ou emoji.

O Custom Sticker Maker está agora disponível no Android para se poder criar, editar e partilhar facilmente os seus autocolantes. Os utilizadores do iOS têm apreciado esta funcionalidade e o WhatsApp entende ser apelativo expandi-lo para todos os utilizadores.

Os utilizadores podem transformar as suas fotografias em autocolantes personalizados ou personalizar os existentes utilizando ferramentas de edição como cortar, texto e desenhar. Após serem criados, os autocolantes são automaticamente guardados na bandeja de autocolantes para fácil acesso para poderem ser partilhados com familiares e amigos.

Autocolantes AI: Quem não conseguir encontrar o autocolante perfeito, não se deve esquecer que também pode utilizar o Meta AI para criar mais autocolantes personalizados. Agora, a criação de autocolantes de IA está disponível no iPhone e Android, ainda que apenas nos EUA.

Organização de autocolantes: Os utilizadores vão poder descobrir facilmente novos pacotes de autocolantes do WhatsApp, visualizando-os na bandeja de autocolantes abaixo dos descarregados. Para organizar este tabuleiro de autocolantes, os utilizadores também podem tocar e segurar um autocolante para o mover para o topo ou eliminá-lo.

Estas novidades vão certamente mudar de forma como os utilizadores se vão exprimir. Os autocolantes ganham assim um lugar de destaque e ficam mais fáceis de usar e de reforçar as emoções de quem os usa.