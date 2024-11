NOS “sabe” que canais escolhem os utilizadores quando fazem zapping

A NOS acaba de conseguir uma patente no Canadá, relativa a um inovador sistema que usa os padrões de zapping dos utilizadores para melhorar a forma como estes mudam de canais nas suas boxes.

NOS sabe qual é o "próximo canal" a escolher pelo utilizador

Esta solução, também já patenteada nos Estados Unidos da América, foi desenvolvida pela NOS Inovação. O sistema analisa os padrões de zapping do utilizador para determinar qual a probabilidade deste utilizador mudar para os canais mais utilizados.

Com este conhecimento, ao fim de um determinado período, faz uma pré-sintonização daquele que, com base no seu padrão habitual, é o “próximo canal” mais provável, o que permite aumentar a rapidez e melhorar a experiência do zapping. Toda a informação é anonimizada e confidencial.

João Ferreira, Diretor da NOS Inovação, sublinho...

Na NOS, estamos comprometidos em ser um motor de transformação tecnológica, não apenas em Portugal, mas também a nível global. A conquista desta patente no Canadá é um reconhecimento do nosso esforço contínuo em inovação e do potencial das nossas soluções no mercado internacional. Continuaremos a investir em tecnologia e inteligência artificial para criar produtos e serviços que antecipem as necessidades dos nossos clientes e melhorem o seu dia a dia

Em 2023, a NOS Inovação foi a entidade portuguesa que mais pedidos de patentes submeteu, num total de 28. Este esforço de inovação tem sido acompanhado de um forte investimento em I&D por parte da NOS. Com efeito, a NOS foi a entidade que mais investiu em inovação em 2022, quase 80 milhões de euros e uma equipa de 278 profissionais alocados a esta área.