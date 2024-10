Questão: confiaria num carro autónomo para lhe dar uma boleia?

A evolução tecnológica entrega-nos inovações verdadeiramente impressionantes. De facto, temos conhecido novidades que, antes, víamos em filmes de ficção científica e acreditávamos estarem a largos anos de investigação e desenvolvimento. A Tesla lançou, recentemente, o seu robotáxi totalmente autónomo, juntando-se à pequena lista de empresas no mundo que já apostaram neste mercado. Com estes modelos sem condutor a crescerem, queremos saber se confiaria num carro autónomo para lhe dar uma boleia. Participe!

Confiaria num carro autónomo para lhe dar uma boleia?

Não passou muito tempo desde que a Tesla deu a conhecer o seu Cybercab, um modelo autónomo que dá forma ao futuro do transporte urbano. Aquando da apresentação, Elon Musk revelou que a chegada desta proposta tornará as cidades mais verdes e mais amigas do ambiente, além de se tratar de uma opção de mobilidade mais segura e mais barata.

Apesar do frenesim que o robotáxi da Tesla reuniu, a verdade é que já há empresas a operar carros autónomos em alguns países, como nos Estados Unidos, cujas propostas fomos vendo crescer. Recorde o exemplo da Waymo, ou da Cruise. O processo tem sido interessante.

Não é, ainda, o caso em Portugal, mas poderá sê-lo, logo que a tecnologia esteja aprimorada e corresponda às regras do país e, claro, da União Europeia.

Com a tecnologia de condução autónoma a ser desenvolvida por tantas empresas, é uma questão de tempo até vermos propostas de outras empresas, desenhadas para mais países.

Assim sendo, na questão desta semana, queremos saber se confiaria num carro autónomo para lhe dar uma boleia.

Participe na nossa questão desta semana

Confiaria num carro autónomo para lhe dar uma boleia? Sim

Não Ver Resultados Loading ... Loading ...

Obrigado pela participação!

