Futuro está nos elétricos: Abarth diz adeus aos motores a combustão

Apesar da resistência de muitos nostálgicos, cada vez mais marcas se viram em definitivo para a mobilidade elétrica. Desta vez é a Abarth, marca desportiva da Fiat, a anunciar que vai deixar cair de vez os motores a combustão.

A Abarth, a divisão desportiva da Fiat, anunciou oficialmente o fim da era dos motores a combustão, com a estratégia a virar-se por completo para os veículos elétricos. Esta transição, que começou com o lançamento dos modelos Abarth 500e e 600e, marca o encerramento de um capítulo icónico para os modelos movidos a gasolina da marca, como os lendários 595 e 695.

Gaetano Thorel, diretor europeu da Fiat e da Abarth, confirmou esta mudança, apontando os regulamentos de emissões e os custos crescentes como as grandes razões por detrás desta decisão.

Concluiu Gaetano Thorel

Enquanto a Fiat planeia lançar uma versão híbrida do 500 em 2026, a Abarth não seguirá pelo mesmo caminho. O responsável da marca rejeitou a ideia dos híbridos, afirmando que são incompatíveis com o ADN de desempenho da marca.

Afirmou Thorel.

A dedicação da Abarth em manter-se fiel às suas raízes significa também que a marca não planeia desenvolver modelos exclusivos, como os produzidos pela sua concorrente Alpine. A filosofia da Abarth continua focada em melhorar os modelos Fiat existentes em vez de projetar carros do zero.

Carlo Abarth [fundador da marca] nunca fez um carro do zero. O ADN da Abarth consiste em pegar num carro convencional e esticar o seu desempenho através do motor, da dinâmica e do som, tornando-o desportivo e acessível. Queremos permanecer fiéis a este ADN, por isso, por enquanto, não lançaremos um Abarth exclusivo.