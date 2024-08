Waze lança atualização de emergência para corrigir falha no iPhone

O Waze é uma das apps mais usadas nos smartphones, dedicada a ajudar os condutores a encontrar os caminhos e a evitar o trânsito. Esta app e este serviço têm uma utilização constante e por isso têm de estar sempre disponíveis. Para resolver um problema gravem o Waze lança atualização de emergência para o iPhone.

Waze lança atualização de emergência

Os utilizadores do Waze que usam a versão dedicada ao iOS desta app notaram algo anormal e limitador neste serviço há cerca de uma semana. Demorava mais do que o normal quando o utilizador escrevia o seu destino pretendido na caixa de pesquisa na parte inferior do iPhone.

No Reddit, um utilizador do Waze relatou que o Waze estava anormalmente lento no seu iPhone 13 Pro Max a correr o iOS 17.6. Descreveu que teve de esperar mais de três segundos para escrever cada tecla do iPhone e que o reconhecimento de voz não funcionava.

Também observou que o scroll era “excecionalmente lento” quando criava uma viagem para uma data e hora posteriores. Além disso, os destaques estavam por toda a parte, abrangendo dois horários de chegada. Salientou ainda que não tinha nenhum destes problemas ao usar o Waze no seu iPad Air de quinta geração e no iPad mini de sexta geração. Apagar o Waze e reinstalar a aplicação não ajudaram.

Procuram corrigir uma falha no iPhone

Vários Redditors queixaram-se deste problema e agora há boas notícias para os afetados. Os programadores do Waze criaram uma atualização de emergência que corrige este problema. A atualização começou a ser distribuída, mas está a ser enviada em ondas. Isso significa que pode demorar vários dias até que a atualização chegue o todos os equipamentos.

Para atualizar o Waze manualmente basta abrir a App Store e tocar no ícone do perfil no canto superior direito. Na parte inferior da página está a lista de aplicações que precisam de ser atualizadas. Se todas as aplicações tiverem sido atualizadas, deslizar um pouco de cima para baixo no ecrã para atualizar a página. Procurar o Waze e estiver listado, tocar no botão Atualizar.

Como novidades, o Waze vai trazer para os utilizadores Android as instruções passo a passo, atualizações de trânsito em tempo real e alertas de perigo no ecrã de bloqueio do telefone. Os utilizadores do iPhone e da versão para o iOS da Apple devem começar a ver esta funcionalidade no outono.