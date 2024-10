A Google quer revolucionar a fotografia nos Pixel e já sabe como fazê-lo

A Google está a trabalhar em novas funcionalidades que irão melhorar muito o desempenho da câmara dos modelos Pixel. Os leaks revelaram que inovações esperam os utilizadores nos futuros modelos desta série. Especialmente para os Pixel 10 e Pixel 11, com lançamento previsto para 2025 e 2026, as expectativas aumentaram consideravelmente.

A Google quer revolucionar a fotografia

Uma das características esperadas com os novos dispositivos é o modo Ultra Low Light Video. Segundo as informações, esta funcionalidade, que será incluída na série Pixel 11, será capaz de gravar vídeo de qualidade mesmo a níveis de luz extremamente baixos, como 5 lux.

Garantir que a qualidade da imagem se mantém elevada em condições de pouca luz é uma vantagem, especialmente para os utilizadores que fotografam à noite - e não há muitas marcas que o consigam. A funcionalidade irá um passo além do modo de vídeo Night Sight existente e funcionará localmente. Ou seja, oferecerá um desempenho mais rápido e eficiente ao processar no dispositivo sem necessidade de processamento cloud.

Tudo vai acontecer nos Pixel 10 e Pixel 11

A série Pixel 10 deverá também trazer inovações nas câmaras fotográficas. Especialmente por poder gravar vídeo HDR a 4K e 60 FPS é um grande desenvolvimento para a série Pixel. Esta inovação, que oferecerá a oportunidade de gravar vídeos mais suaves e nítidos ao duplicar a taxa de fotogramas oferecida pelo Pixel 9 Pro, poderá levar os Pixel a um ponto ambicioso na gravação de vídeos.

Além disso, o Pixel 10, deverá ter um zoom de 100 vezes e oferecer uma opção para os utilizadores que desejam imagens nítidas a longa distância. Outra funcionalidade virá do mundo do cinema: Cinematic Blur e Cinematic Rendering Engine. Estas serão incluídas na série Pixel 11 e oferecerão a oportunidade de criar profundidade e atmosfera cinematográfica. Com esta tecnologia, será possível focar o objeto principal, desfocando o fundo durante a gravação do vídeo.

Câmara dos smartphones terá revolução

Além disso, com a tecnologia desenvolvida pela Google chamada Video Relight, será possível alterar as condições de iluminação mesmo após a gravação do vídeo. Por outras palavras, dará aos criadores muita liberdade, oferecendo oportunidades como tornar os vídeos filmados com pouca luz mais brilhantes ou adicionar diferentes efeitos de iluminação.

Fica claro que a Google tenta atrair mais utilizadores em modelos emblemáticos com estes desenvolvimentos e ter uma vantagem face aos seus concorrentes no desempenho das câmaras. Com estas características, será interessante ver o desempenho da fotografia das séries Pixel 10 e Pixel 11 no futuro.