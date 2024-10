Chefe da NASA diz que laços entre Elon Musk e Putin devem ser investigados

Numa notícia de grande impacto publicada na manhã de sexta-feira, o The Wall Street Journal refere que Elon Musk tem mantido contactos regulares com o Presidente russo, Vladimir Putin, há cerca de dois anos, tendo as discussões abrangido uma série de questões que vão desde a geopolítica aos negócios e a assuntos pessoais. A ser verdade, o homem forte da NASA pede que se investigue!

Não existem fontes oficiais que confirmem as conversas regulares entre Musk e Putin, e Musk não fez comentários à organização noticiosa.

Um porta-voz de Putin disse que o líder russo e Musk tiveram apenas uma chamada telefónica. No entanto, o relatório é plausivelmente verdadeiro, e o WSJ cita “vários funcionários atuais e antigos dos EUA, da Europa e da Rússia”. Esta também não é a primeira vez que há relatos de contactos entre Musk e Putin.

Segundo a Ars, a nova história sobre as ligações diretas de Musk a um inimigo declarado dos Estados Unidos suscitou imediatamente preocupações entre alguns destacados funcionários norte-americanos que trabalham com o empresário bilionário, incluindo o administrador da NASA, Bill Nelson.

Não sei se essa história é verdadeira. Se for verdade que houve várias conversas com Elon Musk e o presidente da Rússia, então isso seria preocupante, particularmente para a NASA e o Departamento de Defesa.

Disse Nelson numa conversa com Semafor na sexta-feira de manhã, e acrescentou que o relatório deve ser investigado.

Da Rússia, com amor

As motivações de Musk para falar diretamente com Putin não são imediatamente claras. As suas maiores empresas, a SpaceX e a Tesla, não fazem negócios diretamente com o governo russo.

Aliás, a ascensão da SpaceX como empresa dominante prejudicou substancialmente o negócio espacial russo de várias formas. Como foi notório, a entrada em cena da SpaceX ajudou a forçar a rival norte-americana United Launch Alliance a deixar de comprar motores de foguetões russos.

Além disso, também reduziu a procura de serviços de lançamento comerciais russos e o veículo Crew Dragon da SpaceX permitiu à NASA deixar de gastar centenas de milhões de dólares por ano em transporte russo para a Estação Espacial Internacional.

Ao contrário das complicadas interações da Tesla com a China, que dão a este país alguma influência sobre as finanças de Musk, a Rússia não tem tais alavancas. A resposta mais plausível para o facto de Musk estar a falar com Putin é que ele se vê como um mediador de poder global e quer fazer coisas ousadas como resolver a crise da Ucrânia.

Musk tem ideias e pontos de vista sobre como o mundo deve ser, e desenvolver relações com líderes mundiais ajudará a promover essas ideias. O CEO da SpaceX é também oportunista e deve acreditar que pode gerir Putin de uma forma que seja vantajosa para os seus objetivos pessoais e empresariais.

Será só pelo negócio... ou há algo mais por trás?

Uma preocupação para os decisores políticos americanos é o facto de isto poder representar uma rutura numa relação simbiótica de longa data entre Musk e os Estados Unidos.

Durante algumas décadas, as ambições dos Estados Unidos e de Musk - construir carros elétricos, foguetões reutilizáveis e resolver os grandes problemas do mundo com tecnologia - avançaram de forma mais ou menos harmoniosa. Elon Musk prosperou no meio do ethos americano de liberdade e capitalismo. A nação beneficiou de uma tecnologia e de um desenvolvimento económico líderes a nível mundial.

Em nenhum outro lugar esta relação deu mais frutos do que na SpaceX, que assegurou, quase sozinha, a preeminência dos EUA no espaço durante, pelo menos, a próxima década e, provavelmente, mais além. Musk constrói os melhores foguetões, opera a única nave espacial americana com provas dadas e faz voar mais de metade dos satélites ativos na órbita terrestre.

Na sequência da invasão russa da Ucrânia, a Europa recorreu à SpaceX para colocar os seus satélites mais valiosos no espaço, e a Starlink forneceu comunicações essenciais na Ucrânia. O programa lunar da NASA só será bem-sucedido se o veículo Starship da SpaceX for bem-sucedido.

Contudo, nos últimos dois anos, o mesmo período de tempo em que Musk esteve alegadamente em contacto com Putin, a relação outrora simbiótica entre Musk e os Estados Unidos começou a desgastar-se. Este facto coincidiu também com a compra do Twitter por Musk e o seu crescente alinhamento com a política conservadora.

Musk investiu mais de 100 milhões em Trump

Muitos americanos estão a celebrar a amizade de Musk com o candidato republicano à presidência, o antigo Presidente Donald Trump. Apreciam a sua adesão à política republicana e os mais de 100 milhões de dólares que investiu para que Trump ganhasse a presidência. Como é caraterístico de Musk, ele empenhou-se a fundo numa causa que considera essencial para o futuro dos seus interesses e dos interesses da humanidade, mesmo vivendo temporariamente na Pensilvânia.

Mas para muitos outros americanos, a reação às atividades de Musk tem sido de repulsa. Ele tem usado a rede social X (antigo Twitter) para promover um ponto de vista cada vez mais partidário e tem vendido um fluxo de ideias e teorias que podem ser descritas exatamente como desinformação.

Estas pessoas sentem-se cada vez mais desconfortáveis com o poder de Musk sobre o programa espacial dos EUA e a indústria de veículos elétricos do país, bem como com a sua capacidade de influenciar assuntos geopolíticos através da constelação Starlink, para a qual não existe atualmente nenhum concorrente viável.

A ideia de que Musk conversa regularmente com Putin, um inimigo declarado dos Estados Unidos e das democracias ocidentais, é profundamente desconfortável.

Isto porque na qualidade de fornecedor de lançamentos para missões sensíveis do Departamento de Defesa, Musk tem acesso a informações privilegiadas sobre as capacidades dos satélites espiões e outros ativos de segurança nacional. Também tem contratos críticos com o exército dos EUA para serviços de comunicação Starlink no âmbito da unidade de negócios Starshield.

E como será o futuro de Trump perder?

Bom, as atividades políticas de Musk já estão a ter repercussões no momento em que a Força Espacial dos EUA começa a adjudicar contratos no âmbito da última ronda de missões de lançamento de segurança nacional, conhecida como NSSL Fase 3.

É possível que as forças armadas dos EUA se inclinem mais para o foguetão Vulcan e para a United Launch Alliance.

Claro que uma vitória de Trump daria provavelmente carta-branca a Musk para continuar a perseguir os seus interesses, com a mensagem clara às agências norte-americanas de que devem permitir os seus negócios em vez de os restringir por razões regulamentares.

Se Kamala Harris ganhar a presidência, muito dependerá da reação de Musk às eleições. Ele poderá fazer um mea culpa e provavelmente seguir em frente, mas se seguir a via da negação das eleições, ele e as suas empresas poderão enfrentar, provavelmente, um maior escrutínio.

As agências reguladoras dos EUA poderão agir com mais zelo e as atividades de Musk poderão ser investigadas mais de perto por violação das leis dos EUA. Também a NASA poderá dar prioridade a outros players americanos, deixando menos espaço para o domínio da SpaceX.