Honda Day: clientes voltam a ser convidados a “Viver a Honda” com muitas oportunidades

No sentido de aproximar os seus clientes e potenciais clientes da marca, o Honda Day está de regresso já amanhã, dia 9 de novembro, dando oportunidade aos curiosos de "Viver a Honda".

Depois do sucesso da iniciativa em edições anteriores, a rede de concessionários e reparadores autorizados da Honda volta a "abrir as portas" para receber os clientes da marca, amanhã, dia 9 de novembro.

Neste dia, o foco serão os clientes. A marca convida-os a descobrir o prazer de conduzir toda a sua gama eletrificada, através de marcação de test-drive, e oferece-lhes acesso a ofertas comerciais exclusivas.

Segundo a marca, o Honda Day "é uma oportunidade única para os clientes reencontrarem ou redescobrirem a marca". Além de poderem visitar os concessionários e/ ou marcarem test-drives, os clientes poderão contactar com as mais recentes novidades eletrificadas.

A par de tudo isto, durante o evento, haverá check-ups e lavagens exteriores gratuitas, ofertas exclusivas, e descontos de até 20% em vários serviços.

Honda Day procura aproximar os clientes da marca

No âmbito do Honda Day, os clientes que decidirem adquirir um novo veículo até ao dia do evento, 9 de novembro, contam com uma valorização adicional de retoma até 9000 euros, bem como a oferta da 1.ª manutenção programada.

Todos os clientes que realizem um test-drive, no Honda Day, habilitam-se a ganhar um fim de semana ao volante de um modelo da marca com estadia em hotel incluída.

Na perspetiva da Honda, este "é um evento que reforça a ligação com todos os clientes e entusiastas da marca, dando a conhecer os seus serviços de pós-venda e a sua gama automóvel".