Novo Galaxy Ring da Samsung pode chegar “um pouco mais cedo” do que o esperado

A Samsung dá cartas no mercado dos anéis inteligentes desde o verão deste ano, quando oficializou a chegada do seu Galaxy Ring. Uma versão melhorada deste smart ring pode chegar "um pouco mais cedo" do que o esperado, segundo novas informações.

O Galaxy Ring foi apresentado em janeiro, de forma enigmática, sem que fossem mostradas grandes informações. Estas foram dadas seis meses depois, aquando do lançamento oficial, em julho. Neste momento, o anel inteligente já equipa o dedo de muitos utilizadores pelos mercados em que foi disponibilizado.

Considerando que há sempre espaço para melhorias, uma suposta fuga de informação, pelo utilizador coreano do Naver yeux1122, sugere que a segunda iteração do anel inteligente da Samsung poderá chegar ao mercado "um pouco mais cedo" do que o esperado.

De acordo com o leaker, citado pelo Android Authority, a nova versão do Galaxy Ring apresentará várias melhorias notáveis, incluindo um design mais fino e mais autonomia. A publicação informa que o anel inteligente chegará, também, com mais recursos. Não são conhecidas, contudo, especificações.

Com a crescente popularidade dos anéis inteligentes, como o Galaxy Ring, o Oura Ring e o RingConn, faz sentido que a Samsung avance com novas versões melhoradas do seu smart ring.

Uma das melhorias poderia passar pela compatibilidade. Afinal, a primeira geração só funciona com dispositivos Samsung e apresenta imprecisões, incluindo no acompanhamento dos exercícios.

