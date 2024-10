Instagram já permite adicionar música à biblioteca do Spotify diretamente

Agora, finalmente, o Instagram permite adicionar música à biblioteca do Spotify, facilitando o processo, quando o utilizador encontrar algo que quer guardar na plataforma de streaming de música.

Recentemente, o Instagram e o Spotify anunciaram uma atualização que facilitará a vida dos utilizadores. Por via de uma nova integração em ambas as aplicações, os utilizadores da rede social têm, agora, à disposição uma forma mais simples de adicionar as músicas de que gostam à sua biblioteca da plataforma de streaming.

Quando os utilizadores virem, numa história, num reel ou numa publicação, uma música de que gostem, podem tocar nela e saber mais, como antes, mas adicioná-la ao Spotify, também. Isto, sem sair da aplicação, como era anteriormente exigido.

Músicas do Instagram diretamente para o Spotify

Para que esta nova funcionalidade fique operacional, o utilizador deve associar a sua conta do Instagram à do Spotify.

Depois de as contas estarem associadas, os temas de que gostar no Instagram podem ser adicionadas à playlist de músicas gostadas no Spotify.

A novidade está disponível para utilizadores do Android e iOS, com a versão mais recente das duas aplicações.

Sabemos que a música está à nossa volta e, por vezes, isso significa que está mesmo no nosso feed das redes sociais. É por isso que, a partir de hoje, o Spotify está animado para revelar uma nova integração com o Instagram que torna ainda mais fácil capturar e adicionar instantaneamente músicas ao Spotify a partir do Instagram com apenas um simples toque.

Disse a plataforma de streaming de música, numa nota ao 9to5Mac, partilhando que está sempre "à procura de novas formas de criar uma ligação mais profunda entre artista e fãs".

