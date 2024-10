Ataque AMA: Governo confirma reposição do gov.pt e detalha regresso da Chave Móvel Digital

O ataque realizado à AMA deixou muitos dos serviços que necessitamos para o dia a dia inacessíveis. Estes estão a voltar a um ritmo elevado, mas há ainda alguns que dependem de validações para estarem operacionais. A assinatura através da Chave Móvel Digital é um deles e foi avançada agora informação importante.

Após o ciberataque à Agência para a Modernização Administrativa (AMA) a 10 de outubro, o Governo português tem trabalhado para restaurar os serviços afetados. O Ministério da Juventude e Modernização anunciou a reposição de cerca de 400 serviços transacionais e 20 plataformas online, com a promessa de que o portal gov.pt estará totalmente operacional até às 23h59 de hoje.

A reposição da assinatura através da Chave Móvel Digital (CMD) está a ser feita de forma gradual, com foco na segurança. O processo envolve uma auditoria externa e supervisão do Gabinete Nacional de Segurança (GNS), cumprindo o quadro normativo europeu. Só após estas validações a CMD será totalmente restabelecida. No entanto, os cidadãos e as entidades podem utilizar a assinatura com Cartão de Cidadão ou a assinatura manuscrita.

O comunicado do Ministério reforça que, apesar da indisponibilidade dos serviços ser considerada uma violação de dados pessoais à luz do RGPD, a análise forense até ao momento não indica exfiltração de dados. O governo esclareceu ainda que a alegada fuga de dados da Autoridade Tributária (AT) não está relacionada com o ataque à AMA.

O Ministério garante que a resolução do incidente está a progredir a bom ritmo, com o restabelecimento progressivo e seguro dos serviços. A equipa responsável, em conjunto com as autoridades competentes, continua a trabalhar para a recuperação total dos sistemas.