Bitcoin com grande queda! Saiba o que está a acontecer

Como já referimos várias vezes, o mercado das criptomoedas é bastante volátil. Se num dia podem estar a valorizar bastante, noutro podem ter uma forte quebra de valorização. A Bitcoin caiu cerca de 12% nas últimas 24 horas. O que aconteceu?

Bitcoin com queda na ordem dos 12%

A Bitcoin é uma moeda digital descentralizada que foi criada em 2009 por uma pessoa desconhecida ou grupo de pessoas usando o pseudónimo de Satoshi Nakamoto. Esta criptomoeda não é controlada por nenhuma autoridade central. Em vez disso, baseia-se em princípios criptográficos para proteger as transações e controlar a criação de novas unidades.

Esta moeda digital ultrapassou, no início do ano, a marca dos 41 mil dólares pela primeira vez desde abril de 2022. Desde as 22h de ontem que a Bitcoin está em quebra, estando atualmente, nos 48.219,75 EUR.

A Bitcoin não foi a única criptomoeda a ter alerta vermelho nas últimas 24 horas. Os principais índices e mercados da Ásia e Oceânia "acordaram" no vermelho. No Japão, a Topix chegou a acionar um circuit breaker. O Nikkei do Japão caiu mais de 6% na manhã de segunda-feira. Na Austrália, o S&P/ASX200 recuou 1.3%, enquanto o Kospi da Coreia do Sul desvalorizou 3,4%.

O motivo para tal cenário deve-se à situação económica nos Estados Unidos (dados económicos fracos, sinais de desaceleração e receio de recessão). Há quem também aponte o Banco do Japão, que na semana passada aumentou a taxa de juro de referência.