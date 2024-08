Tesla quer abrir uma seguradora própria na China

A Tesla tem o seu negócio verticalizado, sendo responsável pela cadeia de fornecimento, produzindo e entregando diretamente os seus carros aos clientes. Agora, em mais uma tentativa, a fabricante americana quer abrir, na China, uma seguradora própria.

Com um modelo de negócio verticalizado, a Tesla tem tentado, ao longo dos anos, envolver-se na área dos seguros automóveis, com parcerias com outras seguradoras e por via de um departamento próprio de seguros, que envolve dados em tempo real da sua frota - para já, este está apenas disponível nos Estados Unidos.

Depois de ter tentado lançar a sua própria empresa de seguros, em 2020, na China, a Tesla estará a procurar uma segunda oportunidade, no mesmo país, segundo avançado pela Reuters:

A nova empresa, localizada no Central Business District de Pequim, foi criada em 30 de julho com um capital social de 50 milhões de yuan (6,92 milhões de dólares), segundo o National Enterprise Credit Information Publicity System.

Conforme teorizado pelo Electrek, este interesse da Tesla em alargar o seu leque de atuação por via de uma seguradora dever-se-á à tentativa de redução de encargos. Afinal, algumas empresas são conhecidas por cobrar encargos elevados aos proprietários de modelos assinados pela Tesla.

Esta iniciativa da Tesla dá-se, alguns meses depois de a BYD, a sua maior concorrente na China, ter comprado uma empresa de seguros falida com um objetivo semelhante.