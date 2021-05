Tesla oferecerá descontos nos seguros em função da condução dos clientes

Uma coisa que a Tesla faz muito bem é reinventar-se e acrescentar serviços à sua oferta de base. Agora, planeia oferecer um seguro com descontos até 70% tendo em conta os dados de condução do proprietário do carro.

Portanto, os condutores mais prudentes poderão adquirir descontos maiores e, consequentemente, poupar mais.

Tesla galardoará condutores exemplares

Já aqui vimos uma ação semelhante: beneficiar os condutores que pratiquem uma condução responsável. Desta vez, a ação parte da fabricante Tesla que pretende oferecer um seguro para os seus automóveis com até 70% de desconto. A marca determinará o prémio com base nos dados de condução registados.

A Califórnia já beneficia de um serviço semelhante desde 2019, mas, agora, ficará disponível no Texas, Estados Unidos da América. Aí, será feita uma parceria com a Redpoint County Mutual Insurance, que irá garantir o seguro. Mais tarde, planeia chegar a Illinois, cujo parceiro será a Midvale Indemnity.

A empresa de Elon Musk ressalvou que terá preços competitivos, de forma a fornecer aos proprietários dos seus veículos valores 20% mais baixos, chegando, em alguns casos, aos 30%. Isto, pela tecnologia envolvida nos carros e, consequentemente, a alegada menor probabilidade de acidente.

Embora seja uma novidade bastante motivadora, não se sabe quando, e se alguma vez, este tipo de incentivo chegará ao nosso país. Aliás, nem todas as seguradoras estarão dispostas a cobrir modelos altamente tecnológicos, como os da Tesla.

Descontos até 70%

Para a atribuição dos descontos, a Tesla reunirá os dados de condução dos clientes, de forma a oferecer taxas diferentes baseadas na forma como conduzem e no risco associado à sua condução. Para isso, terá em conta elementos, como o número de vezes que o aviso de mudança de faixa de rodagem for ativado, bem como a distância de segurança.

Todos os dados serão compilados, de forma a colocar o condutor num dos dez níveis que a Tesla estabelecerá para o seguro. O melhor nível será 70% mais barato do que o mais baixo. Aqueles que se recusarem a partilhar os seus dados, e podem decidir fazê-lo, serão automaticamente colocados no pior nível.

