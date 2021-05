Tesla consome mais lítio do que as quatro fabricantes de elétricos rivais em conjunto

O lítio é um componente crítico dos carros elétricos, porque não vai ao encontro de toda a vertente sustentável dos automóveis. Embora a Tesla seja uma referência no segmento dos elétricos, a questão do lítio não joga a seu favor.

Um novo estudo mostra que a fabricante consome mais lítio do que as quatro fabricantes de carros elétricos rivais, em conjunto.

Tesla extrapola consumo de lítio das fabricantes rivais

Conforme revela um novo relatório publicado pela Adamas Intelligence, a Tesla consome, atualmente, mais lítio do que as quatro maiores fabricantes de carros elétricos seguintes. São elas BYD, Volkswagen, Renault e Audi.

Se pensarmos nos grandes grupos, ao invés das suas marcas individuais, a Tesla excedeu a soma dos seus dois rivais mais próximos, o Grupo Volkswagen e o BYD.

Apesar de nos três primeiros trimestres de 2020 todo o consumo de lítio da empresa tenha sido na forma de hidróxido de lítio, o lançamento do Model 3 Standard Range Plus RWD com baterias LFP, na China, reduziu a percentagem para 84%.

Assim sendo, em 2020, a Tesla utilizou cerca de 18.700 toneladas de lítio nos seus carros elétricos. Especificamente, 67% do seu lítio no Model 3, 17% no Model Y e os restantes 16% no Model S e X.

Como previsto, grande parte do lítio consumido pela Tesla foi para carros vendidos na América do Norte, representando o seu mercado de origem 47%. Por sua vez, a Ásia 34% e a Europa 19%. A soma de outras regiões, além dos três maiores e mais significativos mercados, rondou o 1%.

Embora a Tesla consuma, efetivamente, mais lítio do que as fabricantes rivais, não nos podemos esquecer que aquela foi líder mundial nas vendas de carros elétricos, ano passado, com 509.737 unidades produzidas.

Concorrência consome mais cobalto

O Grupo Volkswagen utilizou a maior quantidade de cobalto, em 2020, tendo consumido cerca de 3.000 toneladas nas suas baterias. Os carros elétricos da própria Volkswagen representaram 42%, os da Audi 35%, os da Porsche 15% e os das restantes 8%.

Só depois das marcas do Grupo Volkswagen é que surge a Tesla, com um consumo de cerca de 2.000 toneladas de cobalto nos seus carros elétricos.

