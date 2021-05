Tesla Roadster vai dos 0 aos 100 Km/h em apenas 1,1 segundos

O Tesla Roadster não é propriamente uma novidade. Este modelo, mais concretamente a sua segunda geração, está a ser preparado para chegar às estradas já em 2022, e recentemente foram reveladas algumas características muito interessantes.

O Tesla Roadster está em exibição no Petersen Automotive Museum, em Los Angeles, e a placa de identificação revela que este veículo vai dos 0 aos 100 Km/h em apenas 1,1 segundos.

Tecnologia da SpaceX no Tesla Roadster

O verbo “voar” já foi associado ao Tesla Roadster no passado, quando Musk anunciou que iria passar pelas estradas de Nürburgring. Na altura, a expressão foi usada para exaltar a alta velocidade deste carro. Mas agora é mais que isso.

Este veículo está em exposição no Petersen Automotive Museum em Los Angeles e há um dado que chama à atenção. Este Tesla Roadster terá a capacidade de chegar dos 0 aos 100 Km/h em apenas 1,1 segundos, graças a um propulsor desenvolvido pela SpaceX. A informação também não é propriamente nova, mas agora é oficial.

Segundo o que foi revelado, a aceleração dos 0 aos 100 km/h na versão com três motores acontece em 1,9 e 2,1 segundos. No entanto, usando o Rocket Pack, com tecnologia da Space X, é possível que esta veículo chegue dos 0 aos 100 km/h em apenas 1,1 segundos.

Tal como referido, só em 2022 é que o Tesla Roadster chegará ao mercado. Esta carro promete, tanto ao nível de velocidade como ao nível da carteira dos compradores. A Tesla refere que este é o carro mais rápido do mundo com recorde de aceleração, autonomia e desempenho e foi concebido com foco no desempenho e eficiência aerodinâmica.

Leia também…