Tesla Model S Plaid é o carro-patrulha da polícia mais rápido do mundo

O Tesla Model S Plaid é, agora, o carro-patrulha da polícia mais rápido do mundo, prometendo satisfazer as exigências de alto desempenho dos socorristas.

Um tuner da Tesla revelou vários veículos policiais novos baseados em modelos da empresa norte-americana, nomeadamente aquele que é, agora, o carro de patrulha policial mais rápido do mundo.

Por via do seu departamento UP.FIT, a Unplugged Performance (UP) apresentou o seu carro de patrulha policial, o Tesla Model S Plaid, na SEMA.

Construído com base na plataforma do Tesla Model S Plaid, o UP.FIT Plaid Pursuit traz uma série de modificações e tecnologias avançadas destinadas a melhorar as perseguições a alta velocidade e as operações de patrulha de trânsito.

O veículo será entregue ao programa de sensibilização da comunidade de desportos motorizados do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles, sublinhando uma mudança fundamental para veículos elétricos em funções de serviço público.

Um supercarro baseado no Tesla Model S Plaid

O modelo UP.FIT Plaid Pursuit incorpora um sistema elétrico próprio, concebido especificamente para os veículos UP.FIT da Tesla, permitindo a integração de luzes de aviso personalizadas viradas para a frente e para trás no vidro dianteiro e traseiro.

De acordo com a UP.FIT, isto aumenta a visibilidade em comparação com as barras de luz tradicionais no tejadilho.

Além disso, a iluminação das saias laterais e um para-choques equipado com mais luzes de aviso e sirenes de emergência de alta e baixa frequência integradas garantem que este veículo está em total conformidade com os regulamentos do Title 13, na Califórnia.

De série, o Model S Plaid conta com 1033 cv de potência e alcance de 628 km no ciclo americano. Com aceleração de 0 a 100 km/h em 2,1 segundos, este renovado Model S Plaid é o carro de polícia mais rápido do mundo.

A par das modificações exteriores, o UP.FIT Plaid Pursuit inclui atualizações de desempenho da UP, incluindo componentes de travagem melhorados e jantes leves UP Forged.

Estas melhorias não só aumentam a durabilidade, como proporcionam um manuseamento superior em cenários de perseguição.

A UP tirou partido da sua experiência na construção de kits de desempenho para proprietários de Tesla orientados para o desempenho.

Este carro-patrulha elétrico está pronto para qualquer serviço, e representa uma alternativa de emissões zero aos veículos de patrulha convencionais.

O UP.FIT Plaid Pursuit incorpora tudo o que valorizamos nos veículos elétricos da polícia. Desde a excelente aceleração e autonomia até à redução dos custos de manutenção e combustível, esta plataforma equipa as forças policiais com as mais recentes ferramentas para melhorar a sua missão, poupando o dinheiro dos contribuintes e promovendo um futuro mais limpo.

Comentou Ben Schaffer, diretor-executivo da UP-