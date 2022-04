Última hora: Elon Musk comprou o Twitter por 44 mil milhões de dólares

Há vários dias que a ideia de Elon Musk em comprar o Twitter anda a ganhar forma. Foram vários os avanços e os recuos, que pareciam estar a ser bloqueados e que não iriam dar em nenhum lugar.

Agora, segundo as diferentes partes ligadas ao processo, Elon Musk chegou mesmo a acordo com os acionistas do Twitter e a compra vai mesmo avançar. Ao todo o homem forte da Tesla irá pagar 44 mil milhões de dólares.

A novela da compra do Twitter por Elon Musk tem-se arrastado nos últimos dias. A ideia do criador da SpaceX é comprar ações da rede social e dominar assim a plataforma da sua preferência. Depois de ter comprado uma participação minoritária, quer agora assumir o controlo total.

Os rumores apontavam para que esta não seria possível, pois os acionistas do Twitter iriam vetar essa compra. Ainda assim, e ao início do dia de hoje, os rumores de que ia haver mudanças começaram a surgir.

Agora, e segundo informações tornadas públicas por todas as partes, a compra terá mesmo sido avançada. Elon Musk irá pagar 44 mil milhões de dólares, cerca de 41 mil milhões de euros, para ter o domínio da rede social Twitter.

Falta ainda saber mais dados sobre esta aquisição, sobre a qual aparentemente o controlo será total, tal como o próprio Elon Musk queria. O Twitter volta assim a ser uma emrpesa provada e que irá sair de bolsa muito em breve

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means