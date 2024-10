Este japonês já criou seis clones robóticos de si próprio. Veja como são semelhantes!

Os robôs humanoides estão já em desenvolvimento, assumindo um aspeto aleatório, sem parecenças claras com um ser humano em específico. E se, porventura, tivesse um robô exatamente igual a si?

Nos últimos 18 anos, o inventor Hiroshi Ishiguro criou seis clones robóticos de si próprio, com um rosto quase idêntico e expressões muito semelhantes.

O mais recente clone robótico, em exposição na Osaka University, chama-se Geminoid HI-6 e tem uma aparência física semelhante à de Ishiguro, além de duplicar as suas expressões faciais.

A principal caraterística desta versão é o facto de ser conversacional. Inicialmente, utilizava este robô para dar palestras quando estava ocupado. Contudo, agora, depois das palestras, este Geminoid HI-6 pode responder às perguntas feitas pelo público.

Explicou o inventor japonês, revelando que o robô integra um Large Language Model (LLM), dez dos seus livros e quase todas as suas entrevistas aos meios de comunicação social.

Inventores querem potencializar os robôs humanoides

Sem capacidade de andar, para já, e com uma voz aleatória, o robô é coberto por uma pele alegadamente feita de silicone, que assegura uma sensação humana, cabeça de plástico e um esqueleto de metal. Mede 50 cm de altura e 25 cm de largura, e conta com 16 mecanismos pneumáticos e uma fonte de alimentação externa.

O robô tem um total de 53 graus de liberdade e pode reproduzir vários comportamentos humanos, principalmente movimentos da parte superior do corpo e expressões faciais.

Com vários clones já feitos, o objetivo do japonês Hiroshi Ishiguro e da sua equipa é que os robôs sejam o mais realistas possível, uma vez que pretendem um futuro no qual a interação com um robô humanoide seja comum.

O inventor japonês procura aplicar métodos de engenharia, ciência cognitiva e neurociência, por forma a potencializar os robôs humanoides, trabalhando nas relações que os seres humanos podem estabelecer com os dispositivos.