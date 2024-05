China lança o maior navio porta-contentores totalmente elétrico do mundo, o Greenwater 01

A China está a marcar a sua posição enquanto potência e temos-lhe conhecido muitos avanços, nomeadamente em matéria de carros elétricos. Agora, uma empresa estatal do país lançou o maior navio porta-contentores totalmente elétrico do mundo. Conheça o Greenwater 01.

Nomeado Greenwater 01, o navio porta-contentores totalmente elétrico chega para ser um pioneiro da indústria naval. Conforme noticiado pelo South China Morning Post, o seu sistema de propulsão é alimentado exclusivamente por baterias de fosfato de ferro-lítio, poupando 3900 kg de combustível por cada 100 milhas náuticas navegadas (cerca de 185 km).

Este porta-contentores foi desenvolvido e fabricado pela empresa estatal da China Ocean Shipping Group (Cosco) e já está a operar uma rota de serviço regular entre Xangai e Nanjing. Nas redes sociais, conforme citado pelo Tech Times, a empresa destacou o potencial impacto deste novo navio na redução das emissões, afirmando que poderia conseguir reduções substanciais ao longo do ano.

Além disso, a Cosco partilhou que a viagem que inaugurou o Greenwater 01, com "zero emissões, poluição e ruído, estabeleceu uma nova referência para transformar o setor do transporte marítimo em direção aos objetivos de baixo carbono e respeito pelo ambiente".

Mais sobre este navio porta-contentores totalmente elétrico

O Greenwater 01 está equipado com uma bateria principal que excede os 50.000 quilowatts-hora, e pode acomodar conjuntos de bateria adicionais para viagens mais longas, com cada um a assegurar 1600 quilowatts-hora de eletricidade e a proporcionar flexibilidade no aumento da autonomia de viagem do navio.

Com 24 caixas de baterias a bordo, o Greenwater 01 pode completar uma viagem, consumindo 80.000 quilowatts-hora de eletricidade. Segundo partilhado, isto equivale a uma poupança de 15 toneladas de combustível em comparação com um navio porta-contentores normal, realçando a eficiência dos sistemas de propulsão elétrica.

De acordo com a Cosco, um único navio pode reduzir as emissões de dióxido de carbono em 2918 toneladas por ano, o que equivale a retirar 2035 carros familiares da estrada ou a plantar 160.000 árvores.

No sentido de promover a segurança, os membros da tripulação recebem formação especializada em incêndios, por forma a lidar com emergências relacionadas com as baterias. Além disso, o navio tem um sistema de deteção e alarme de incêndios concebido para o compartimento das baterias.

Para Zhang Lifu, um oficial do porto de Yangshan, em Xangai, a prontidão da tripulação na resposta a potenciais incidentes de incêndio é crucial aquando da operacionalização de um navio elétrico desta dimensão.

