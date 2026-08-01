O OPPO Find X9 Ultra chegou ao topo da DxOMark na fotografia

Numa altura em que o mercado da tecnologia móvel se desenvolve rapidamente, a concorrência entre os smartphones com câmaras de topo intensifica-se. Os especialistas do prestigiado laboratório DxOMark testaram a câmara do OPPO Find X9 Ultra e revelaram agora os resultados.

O OPPO Find X9 Ultra chegou ao topo

Com uma pontuação de 170 pontos, o novo dispositivo garantiu um lugar entre os três melhores telemóveis com câmara do mundo. Este excelente resultado demonstra que o smartphone lidera a última geração de tecnologias de fotografia móvel. O dispositivo destaca-se pela estreita colaboração com a conceituada empresa Hasselblad no desenvolvimento do módulo da câmara.

O seu painel traseiro apresenta quatro módulos avançados — dois sensores de 200 MP e dois de 50 MP — que proporcionam fotografias de elevada qualidade em praticamente todas as situações do dia a dia. Segundo os resultados dos testes de laboratório, o Huawei Pura 80 Ultra ficou em primeiro lugar com 175 pontos, enquanto o Vivo X300 Pro ficou em segundo lugar com 171 pontos.

Em terceiro lugar, o Oppo Find X9 Ultra superou com sucesso concorrentes importantes como o iPhone 17 Pro (168 pontos, 5º lugar), o Xiaomi 17 Ultra (166 pontos, 9º lugar) e o Samsung Galaxy S26 Ultra (157 pontos, 24º lugar). Os especialistas observam que o smartphone se destaca pela reprodução de cores naturais em boas condições de iluminação, baixos níveis de ruído e excelente processamento de detalhes.

Resultado da DxOMark na fotografia

Além disso, o modo retrato do dispositivo foi reconhecido como um dos melhores entre os dispositivos móveis modernos. No entanto, também foram identificadas alguns pormenores técnicos durante os testes. A principal objeção dos especialistas foi dirigida ao facto de a câmara principal possuir uma abertura fixa. Por exemplo, ao fotografar um grupo de pessoas, alguns objetos podem ficar fora da zona de nitidez.

Embora os algoritmos de IA tentem corrigir isto, em alguns casos, a imagem fica com um aspeto ligeiramente artificial. Foram também observados problemas durante as filmagens contra fontes de luz intensa e em ambientes noturnos:

Em ambientes com muita luz, o sistema de redução de ruído nem sempre funciona de forma eficaz, e o ruído digital torna-se percetível.

Mesmo em condições de pouca luz, o ruído aparece e o equilíbrio de brancos automático comete erros quando se trabalha com iluminação artificial.

Embora as duas teleobjetivas com distâncias focais de 70 mm e 230 mm ofereçam uma elevada resolução, a qualidade dos detalhes na distância focal intermédia de aproximadamente 135 mm fica um pouco atrás da concorrência.

No geral, apesar dos pormenores existentes, o resultado de 170 pontos fortaleceu a posição de mercado do Oppo Find X9 Ultra. Este modelo praticamente confirmou que, ao lado das marcas Huawei e Vivo, se tornou um dos principais líderes no segmento da fotografia móvel.