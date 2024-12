Apple lança finalmente o iOS 18.2, mas sem IA para os portugueses!

O iOS 18 foi a porta de entrada da Apple na Inteligência Artificial com a sua plataforma Apple Intelligence. E, não temos dúvida, que a IA dominará os próximos anos. Contudo, a UE "barrou" a chegada destes recursos aos utilizadores europeus. Portanto, os portugueses não vão ter como "agarrar" as novidades apresentadas hoje no iOS 18.2 e nos restantes SOs.

O que há de novo no iOS 18.2?

Depois de 4 versões beta e duas RC, o iOS 18.2 chega para todos... ou quase todos.

A tecla é a mesma. Portugal e restantes países da UE não têm ainda acesso às novidades que fazem do iOS 18 um sistema potencializado por IA. Isto quer dizer que ainda não teremos acesso às novidades Apple Intelligence.

No entanto, para quem já tem, estas são as novidades Apple Intelligence suportadas pelo iPhone 16 (toda a linha), iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max:

Image Playground

Uma nova aplicação que permite criar imagens divertidas e criativas em vários estilos, usando conceitos, descrições e pessoas da sua biblioteca de fotos.

Deslize pelas pré-visualizações e escolha enquanto adiciona conceitos ao seu espaço de criação.

Escolha entre estilos de animação e ilustração ao criar a sua imagem.

Crie imagens no Mensagens, Freeform e em aplicações de terceiros.

As imagens são sincronizadas na biblioteca do Image Playground em todos os seus dispositivos com iCloud.

Genmoji

O Genmoji permite-te criar emojis personalizados diretamente a partir do teclado.

Os Genmoji são sincronizados na sua gaveta de autocolantes em todos os dispositivos com iCloud.

Suporte para ChatGPT

O ChatGPT da OpenAI pode ser acedido diretamente a partir da Siri ou das Ferramentas de Escrita.

Compor nas Ferramentas de Escrita permite criar algo do zero com o ChatGPT.

A Siri pode recorrer ao ChatGPT, quando relevante, para te dar uma resposta.

Não é necessário ter uma conta no ChatGPT, e os seus pedidos serão anónimos, não sendo usados para treinar os modelos da OpenAI.

Inicia sessão com o ChatGPT para aceder a benefícios da sua conta; os pedidos estarão abrangidos pelas políticas de dados da OpenAI.

Image Wand

Transforma esboços e notas manuscritas ou digitadas em imagens nas Notas.

Descrever alteração

Permite sugerir como quer que algo seja reescrito, por exemplo, como um poema.

Controlo de Câmara (iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max)

A Inteligência Visual com o Controlo de Câmara ajuda-lhe a aprender sobre lugares ou a interagir com informações ao apontar o iPhone para um objeto, com a opção de usar a Pesquisa Google ou o ChatGPT.

O obturador de duas fases do Controlo de Câmara permite bloquear o foco e a exposição ao pressionar ligeiramente.

Mail

Categorização de e-mails: organiza as suas mensagens para priorizar as mais importantes.

Vista de resumo: agrupa todas as mensagens de um remetente num único conjunto para navegação facilitada.

Fotografias

Melhorias na visualização de vídeos, incluindo a capacidade de avançar fotograma a fotograma e uma opção para desativar a reprodução automática em loop.

Melhor navegação em coleções, incluindo a capacidade de deslizar para a direita para voltar à visualização anterior.

Histórico dos álbuns “Visualizados Recentemente” e “Partilhados Recentemente” pode ser limpo.

O álbum Favoritos aparece na coleção Utilitários, além das Coleções Fixadas.

Safari

Novas imagens de fundo para personalizar a página inicial do Safari.

Importação e exportação de dados de navegação entre o Safari e outras aplicações.

Prioridade HTTPS para atualizar URLs para HTTPS sempre que possível.

Atividade de Transferência de Ficheiros em direto, mostrando o progresso na Ilha Dinâmica e no ecrã inicial.

Melhorias e Correções:

Gravações no Memórias de Voz agora suportam camadas, permitindo adicionar vocais sobre ideias musicais sem auscultadores. Os projetos de duas faixas podem ser importados diretamente para o Logic Pro (iPhone 16 Pro, 16 Pro Max).

Partilhar Localização de Item no Encontrar permite partilhar a localização de AirTags com terceiros de forma segura.

Pesquisa por linguagem natural no Apple Music e Apple TV.

Sudoku em três níveis de dificuldade disponível para assinantes do News+.

Suporte para funcionalidades auditivas dos AirPods Pro 2 em novos países, incluindo França e Espanha.

Correções para problemas com visualização de fotos capturadas recentemente e exposição em modo Noite (iPhone 16 Pro, 16 Pro Max).

Além do iOs 18.2, a Apple disponibiliza também a versão final para o watchOS 11.2, tvOS 11.2 e macOS Sequoia 15.2.