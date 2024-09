Questão: qual é a melhor novidade da linha iPhone 16?

A Apple lançou, há cerca de uma semana, a nova linha do iPhone, que representa o que de melhor a empresa tem para o mercado dos smartphones. Dos muitos updates trazidos, na questão desta semana, queremos saber qual foi a melhor novidade da linha iPhone 16, na sua opinião. Participe!

Qual é a melhor novidade da linha iPhone 16?

Anualmente, os entusiastas esperam pelas novidades da Apple, expectando atualizações e melhorias, em matéria de software e hardware. Este ano, com a apresentação da linha do iPhone 16, o foco voltou-se para a Inteligência Artificial. De facto, apesar de não ter colocado todos os seus ovos na cesta desta tecnologia do momento, a gigante de Cupertino entregou uma série de novidades neste campo.

Além desta, dos novos processadores, das câmaras melhoradas e mais capazes, e das novas cores para os seus modelos, a Apple apresentou a aguardada Apple Intelligence e o impressionante botão para Controlo da Câmara.

Na questão desta semana, pedimos que recorde todas as novidades que a Apple entregou com a linha iPhone 16 e vote naquelas que foram as melhores, na sua opinião. Pode votar na sondagem abaixo.

Participe na nossa questão desta semana

Qual é a melhor novidade da linha iPhone 16? Funcionalidades de Inteligência Artificial

Botão Controlo da Câmara

Processadores mais potentes

Câmaras mais potentes

Bateria mais longa

Novas cores

USB-C

Outra novidade

Nenhuma me entusiasmou Ver Resultados Loading ... Loading ...

