O scroll do seu rato não está a funcionar? Saiba como resolver

Se o scroll do seu rato parou subitamente de funcionar como deveria, saiba que este é um problema bastante comum. Mas antes de comprar um novo, existem dicas que pode seguir para tentar pô-lo a funcionar novamente. Deixamos algumas.

1. Ligue-o a uma porta diferente

A primeira coisa a fazer é verificar se o problema é mesmo do rato, ou apenas mau contacto com a porta do seu PC. Portanto, desligue-o da porta atual e ligue-o a uma diferente. Se funcionar corretamente, considere que o problema poderá ser do computador.

2. Substitua as pilhas

Se estiver a utilizar um rato sem fios, a bateria fraca é a causa mais comum de comportamentos estranhos. Quer o scroll não esteja a deslocar-se ou o rato esteja a agir de forma irregular, trocar as pilhas é uma forma muito rápida e barata de excluir esta causa.

3. Limpe o rato

O scroll é a peça mais propensa a atrair sujidade, pó e partículas de comida. Estas entram pelos seus espaços laterais e podem fazer com que não funcione. Se for sem fios, há algumas considerações especiais a ter em conta na sua limpeza.

4. Verifique o touchpad

Se utilizar um touchpad em vez de um rato tradicional, as falhas nas deslocações podem ser afetadas por algo tão simples como uma gota de água.

5. Verifique as definições do rato

Cada sistema operativo tem definições únicas para controlar o scroll do rato. Se estas se alterarem, poderá ter problemas de deslocação. Pode repor as suas definições no Windows para corrigir quaisquer problemas que possam ter surgido devido a alterações nessas definições. Se estiver a utilizar um Mac, verifique se a deslocação está definida para a direção pretendida.

6. Atualize os seus controladores

Existem algumas formas de o fazer, mas a mais fácil é ligar o rato e executar uma ferramenta de atualização de controladores. Se reparou que este deixou de se deslocar após a instalação de um controlador recente, reverta esse controlador, reinicie o computador e veja se o scroll funciona corretamente.

7. Corrija ficheiros de sistema corrompidos

Pode haver alguns ficheiros importantes que não estejam a funcionar corretamente, causando o mau funcionamento do rato. Verifique-os.

8. Experimente um rato diferente

Utilize um rato que tenha confirmado que funciona num computador diferente. Se ele não scrollar corretamente no seu computador, pode haver um problema de software mais profundo, algo que só uma reposição total de fábrica pode resolver.

