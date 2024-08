E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, falámos da chegada do novo Hyundai BAYON, da nova EBike DYU Stroll 1, do novo smartphone Nothing Phone (2a) Plus, e muito mais.

Desenhado especialmente para o mercado europeu, o novo Hyundai BAYON chega mais robusto, elegante e arrojado, procurando responder a consumidores cada vez mais exigentes. Este modelo crossover já está disponível em Portugal, a partir de 24.410 euros (sem despesas).

A inspiração parece ter partido da capacidade do Super-Homem de "ver" por entre paredes, por trás de portas, ou por dentro da pele. Investigadores estão a desenvolver um chip de imagem com capacidades "especiais" para dispositivos móveis. Uma espécie de raio-x, seguro para uso convencional.

Uma massa de ar proveniente dos desertos do Norte de África, que transporta poeiras em suspensão, está prevista atravessar Portugal Continental durante o dia de hoje. Saiba quais as recomendações da DGS.

Um dos maiores problemas dos carros elétricos é a autonomia, conforme já vimos inúmeras vezes, bem como a ansiedade associada à carga da bateria. Para isto, a Samsung acredita ter a solução.

A Minisforum acaba de anunciar o MS-A1, o mais pequeno e mais expansível Mini PC do mundo com plataforma AMD AM5. O MS-A1 oferece a possibilidade de substituir a CPU, garantindo um ciclo de vida mais longo da motherboard e atualizações para futuras gerações de CPUs.

A DYU apresenta a sua primeira Ebike ultra-leve, a DYU Stroll 1, a pensar essencialmente na utilização urbana. Conheça esta nova Ebike em pormenor, agora com um desconto de lançamento de 230€.

Tal como se suspeitava e o Pplware noticiou, a Nothing estava a preparar o lançamento de um smartphone ainda mais poderoso designado de Phone (2a) Plus. Hoje ficou a conhecer-se oficialmente todas as especificações deste super Phone (2a) Plus.

A OPPO é sinónimo de inovação no mundo dos smartphones. A marca deu mais um passo e, para complementar a série Reno 12, lançou mais 2 modelos, em Portugal: o Reno12 F 5G e o Reno12 FS 5G. Estes dispositivos vêm equipados com recursos de IA, que prometem redefinir a experiência de utilização de smartphones, tornando-os mais inteligentes e intuitivos.

Tecnologia e características impensáveis de conseguir reunir por menos 30 € estão agora disponíveis no mais recente smartwatch da DTNO.1, o DT Watch X. Não é sensacionalismo, poderá mesmo esperar um equipamento com ecrã AMOLED de alta resolução, chamadas Bluetooth, emparelhamento TWS, e muito, muito mais. Saiba tudo sobre este incrível smartwatch.

Um centro de armazenamento na Lua poderia servir como recurso de reserva para o registo biológico e para tentativas de ressurreição genética.

A curiosidade nesta tecnologia é mesmo o resultado final. A nova tecnologia poderá impedir que as empresas recolham fotografias e vídeos embaraçosos e identificáveis de dispositivos como câmaras domésticas inteligentes e aspiradores robóticos. Uma câmara que protege a privacidade das pessoas!

O Universo muda constantemente. Por sugestão, se quiser ver os anéis de Saturno através de um telescópio terrestre, faça-o em breve. O planeta dos anéis parece que vai perder os seus famosos anéis em breve!