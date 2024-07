Estará perto o dia em que o seu smartphone vai conseguir fazer um raio-x

A inspiração parece ter partido da capacidade do Super-Homem de "ver" por entre paredes, por trás de portas, ou por dentro da pele. Investigadores estão a desenvolver um chip de imagem com capacidades "especiais" para dispositivos móveis. Uma espécie de raio-x, seguro para uso convencional.

Smartphones com "visão" de raio-x

Investigadores da Universidade do Texas em Dallas e da Universidade Nacional de Seul desenvolveram um chip de imagem inspirado na visão de raio-x do Super-Homem. Esta tecnologia poderá ser utilizada em dispositivos móveis para permitir a deteção de objetos dentro de embalagens ou atrás de paredes.

Os telemóveis equipados com o chip poderão ser utilizados para encontrar parafusos, vigas de madeira ou cabos por detrás das paredes, fendas em tubos ou contornos do conteúdo de envelopes e embalagens. A tecnologia também poderá ter aplicações médicas.

Os cientistas demonstraram pela primeira vez a tecnologia de imagem num estudo de 2022. O seu último artigo, publicado na edição impressa de março da IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology, mostra como os investigadores resolveram um dos seus maiores desafios: tornar a tecnologia pequena o suficiente para dispositivos móveis portáteis e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade da imagem.

Esta tecnologia é como a visão de raio-x do Super-Homem. É claro que utilizamos sinais de 200 gigahertz a 400 gigahertz em vez de raios-x, que podem ser prejudiciais.

Afirmou Kenneth K. O, diretor do Centro de Excelência Analógica do Texas (TxACE) e da Cátedra Universitária Distinta da Texas Instruments na Escola de Engenharia e Ciências Informáticas Erik Jonsson.

A investigação foi apoiada pelo Programa de Investigação Tecnológica Fundamental da Texas Instruments (TI) em Microssistemas de Ondas Milimétricas e de Alta Frequência e pelo Programa de Extensão de Investigação Global da Samsung.

Foram necessários 15 anos de investigação que melhoraram o desempenho dos píxéis em 100 milhões de vezes, combinados com técnicas de processamento de sinais digitais, para tornar possível esta demonstração de imagens. Esta tecnologia revolucionária mostra a capacidade potencial da verdadeira imagem THz.

Disse Brian Ginsburg, diretor de RF/mmW e investigação de alta velocidade nos laboratórios Kilby da TI.

Tendo em conta as questões de privacidade, os investigadores conceberam a tecnologia para ser utilizada apenas a curta distância, a cerca de 2,5 cm de um objeto.

Por exemplo, se um ladrão tentasse digitalizar o conteúdo da mala de alguém, o ladrão teria de estar tão perto que a pessoa se aperceberia do que estava a fazer.

Referiu Kenneth K. O.

Esta tecnologia é segura para o ser humano?

A próxima iteração do chip gerador de imagens deverá ser capaz de captar imagens até 13 cm de distância e facilitar a visualização de objetos mais pequenos.

O gerador de imagens emite sinais de 300 GHz na banda de ondas milimétricas de frequências eletromagnéticas entre as micro-ondas e os infravermelhos, que o olho humano não consegue ver e é considerada segura para os seres humanos. Uma tecnologia semelhante, que utiliza micro-ondas, é utilizada em grandes máquinas de rastreio de passageiros estacionárias nos aeroportos.

Concebemos o chip sem lentes ou ótica para que pudesse caber num dispositivo móvel. Os pixeis, que criam imagens através da deteção de sinais refletidos por um objeto-alvo, têm a forma de um quadrado de 0,5 mm, aproximadamente o tamanho de um grão de areia.

Afirmou o Wooyeol Choi, professor assistente da Universidade Nacional de Seul.

Os avanços no sentido de miniaturizar o chip gerador de imagens para dispositivos móveis são o resultado de quase duas décadas de investigação do Dr. Kenneth K. O e da sua equipa de estudantes, investigadores e colaboradores através do TxACE da UT Dallas.