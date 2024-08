Nova câmara transforma as pessoas em bonecos de palito para proteger a privacidade

A curiosidade nesta tecnologia é mesmo o resultado final. A nova tecnologia poderá impedir que as empresas recolham fotografias e vídeos embaraçosos e identificáveis de dispositivos como câmaras domésticas inteligentes e aspiradores robóticos. Uma câmara que protege a privacidade das pessoas!

Os dispositivos que temos em casa podem fotografar-nos sem sabermos

A câmara, denominada PrivacyLens, utiliza uma câmara de vídeo normal e uma câmara com sensores de calor para identificar as pessoas nas imagens a partir da sua temperatura corporal. A imagem da pessoa é então completamente substituída por um boneco genérico, cujos movimentos reflectem os da pessoa que está a substituir.

O boneco animado com precisão permite que um dispositivo que dependa da câmara continue a funcionar sem revelar a identidade da pessoa que está à vista da câmara.

Este anonimato adicional pode evitar que momentos privados sejam divulgados na Internet, o que é cada vez mais comum no mundo atual, repleto de dispositivos equipados com câmaras que recolhem e carregam informações.

Em 202o, uma fotografia de uma pessoa na sanita apareceu num fórum online. A pessoa não se apercebeu de que o seu iRobot Roomba tinha entrado na casa de banho e que todas as suas fotografias tinham sido enviadas para um servidor na cloud de uma start-up. A partir daí, as fotos foram acedidas e partilhadas em grupos de redes sociais, de acordo com uma investigação do MIT Technology Review.

A maioria dos consumidores não pensa no que acontece com os dados recolhidos pelos seus dispositivos domésticos inteligentes favoritos. Na maioria dos casos, o áudio, as imagens e os vídeos brutos estão a ser transmitidos destes dispositivos para os servidores baseados na cloud dos fabricantes, independentemente de os dados serem ou não realmente necessários para a aplicação final. Um dispositivo inteligente que remova as informações de identificação pessoal antes de os dados sensíveis serem enviados para servidores privados será um produto muito mais seguro do que o que temos atualmente.

Afirma Alanson Sample, professor de ciências informáticas e engenharia na Universidade de Michigan e autor correspondente do estudo.

Privacidade na recolha de imagens pelos eletrodomésticos inteligentes

As fotografias em bruto nunca são armazenadas no dispositivo ou na cloud, eliminando completamente o acesso a imagens não processadas. Com este nível de proteção da privacidade, a equipa de engenheiros espera que os doentes se sintam mais à vontade para utilizar as câmaras para monitorizar condições de saúde crónicas e a condição física em casa.

As câmaras fornecem informações valiosas para monitorizar a saúde. Podem ajudar a seguir os hábitos de exercício e outras atividades da vida diária, ou pedir ajuda quando uma pessoa idosa cai. Mas isto representa um dilema ético para as pessoas que beneficiariam com esta tecnologia. Sem atenuações da privacidade, estamos perante uma situação em que têm de ponderar abdicar da sua privacidade em troca de bons cuidados crónicos. Este dispositivo pode permitir-nos obter dados médicos valiosos, preservando a privacidade dos doentes.

Referiu Yasha Iravantchi, investigador que apresentará o PrivacyLens no Privacy Enhancing Technologies Symposium em Bristol, Reino Unido.

Substituir os doentes por bonecos de palito ajuda a que se sintam mais à vontade com uma câmara mesmo nas partes mais privadas da casa, de acordo com um inquérito inicial a 15 participantes. A equipa incorporou no dispositivo uma escala de privacidade deslizante que permite aos utilizadores controlar a quantidade de imagens do seu rosto e corpo que são censuradas.

O nosso inquérito sugeriu que as pessoas podem sentir-se confortáveis em desfocar apenas o rosto quando estão na cozinha, mas noutras partes da casa podem querer que todo o seu corpo seja removido da imagem. Queremos dar às pessoas controlo sobre a sua informação privada e sobre quem tem acesso a ela.

Afirmou o autor do estudo.

O dispositivo pode não só tornar os doentes mais confortáveis com a monitorização crónica da saúde, como também pode ajudar a proteger a privacidade em espaços públicos. Os fabricantes de veículos poderão utilizar o PrivacyLens para evitar que os seus veículos autónomos sejam utilizados como drones de vigilância, e as empresas que utilizam câmaras para recolher dados ao ar livre poderão considerar o dispositivo útil para cumprir as leis de privacidade.

Alanson Sample registou uma patente provisória para o dispositivo, com a ajuda das Parcerias para a Inovação da Universidade do Michigan, e espera eventualmente colocá-lo no mercado.