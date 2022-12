Aspirador robô fotografa mulher no WC e as imagem vão parar à internet

Hoje em casa temos tecnologia por todo o lado e os eletrodomésticos começam a ter já inteligência e automatismos que lhes conferem autonomia. Podemos ter espalhados pela casa dispositivos que lavam janelas, aspiram o chão e até servem de vigilantes se assim for necessário, e todos "de olhos no que fazem". Contudo, as câmaras que equipam estes dispositivos podem ser intrusivas ao ponto de filmar as pessoas em momentos mais... íntimos!

Um aspirador robô Roomba J7 gravou imagens íntimas de uma mulher no seu WC e as imagens foram parar à internet.

Aspirador robô que fotografa mulher na sanita

A iRobot foi comprada este ano pela Amazon. Um negócio de 1,7 mil milhões de dólares garantiu à marca de aspiradores a continuidade num mercado imensamente concorrido. Apesar desta marca ter dispositivos de grande qualidade, os Roomba, as dificuldades financeiras terão sido o motivo para esta compra.

Os robôs Roomba possuem tecnologia avançada que recorre a sensores de movimento, laser e câmaras que podem captar imagem. Este último recurso é importante, pois permite identificar objetos próximos e mapear os locais da casa para referenciar as áreas que precisam de limpeza. No entanto, este recurso poderá ter efeitos nefastos, como o de fotografar cenas íntimas dentro de casa!

Como aconteceu a fuga das imagens?

As imagens que os aspiradores gravam, segundo as informações divulgadas, passam para uma base de dados da empresa que as cede a outra empresa, a ScaleAI. Esta startup usa os conteúdos multimédia (áudio, vídeo e fotos) para treinar a inteligência artificial e as rotinas dos robôs de limpeza.

No caso que chegou a público, um aspirador robô Roomba J7 da iRobot captou imagens de uma mulher sentada na sanita do seu WC. O MIT Technology Review teve acesso a 15 imagens que circularam nos fóruns e redes sociais na Venezuela. Nessas imagens estão fotos na sua maioria mundanas, onde se incluiu fotografias de cães, gatos, mobiliário e... de uma mulher sentada na sanita.

Numa fotografia particularmente reveladora, a jovem mulher de t-shirt tinha os seus calções puxados para baixo até meio da coxa.

De acordo com a iRobot, este caso aconteceu em 2020 e só foi possível graças a uma versão do robô aspirador com modificações de software, que não estão presentes nos produtos para consumidores. A iRobot confirmou a fuga de imagens, mas ressalta que os utilizadores sabiam da recolha de dados realizada pela versão modificada do Roomba J7.

Os dispositivos carregavam um autocolante verde com a mensagem: "Gravação de Vídeo em Progresso". A empresa também comentou ser da responsabilidade dos utilizadores "remover qualquer material que eles considerassem do foro íntimo dos espaços onde o robô iria trabalhar".

Estes equipamentos terão sido disponibilizados aos funcionários da empresa ScaleAI para utilização convencional por forma a recolher toda a informação necessária aos treinos do software dos robôs. Depois, este material multimédia era disponibilizado a funcionários da empresa espalhados um pouco por todo o mundo. Aqui, a confidencialidade acabou!

Robôs que sabiam demais sobre WC

Segundo James Bausmann, porta-voz da iRobot, as imagens publicadas no Facebook, Discord e outras plataformas foram “partilhadas em violação de um acordo de não divulgação entre a iRobot e um fornecedor de serviços de anotação de imagem”. Quer isto dizer que foram mesmo os funcionários da ScaleAI que distribuíram as imagens.

A iRobot afirma que após a violação de privacidade cometida, a sua parceria com a ScaleAI foi encerrada, mas a atitude pode ter chegado tarde demais.

A iRobot está a terminar o seu relacionamento com o fornecedor de serviços que partilhou as imagens, está também a investigar ativamente o assunto e [está] a tomar medidas para ajudar a evitar fugas semelhante em qualquer fornecedor de serviços no futuro.

Disse o CEO da empresa, Colin Angle.