De viagem por estes dias? Saiba onde vão estar os radares de velocidade

Nestes períodos de festa, as pessoas tendem a circular mais e, por consequência, os números da sinistralidade também aumentam. As autoridades têm vindo a levar a cabo operações de Natal e de final de ano, com o objetivo de atenuar os números, mas as pressas, a velocidade, o uso do telemóvel...não ajudam.

Se vai viajar por estes dias, saiba onde vão estar os radares de velocidade.

Locais onde vão estar os radares de velocidade

Se quer saber onde estão os radares de velocidade, então fique a saber onde vão ser colocados os da PSP. A cada mês, a Polícia de Segurança Pública publica a lista dos locais e horas onde vai colocar radares de velocidade.

Saiba os locais dos radares de velocidade da PSP neste mês de dezembro. Não se esqueça, circule com cuidado, modere a velocidade.

AVEIRO

28/dez/22 10H00 EN - Ovar

BEJA

27/dez/22 09H00 Av. Salgueiro Maia - Beja

BRAGANÇA

28/dez/22 08H00 Av. Olímpio Guedes Andrade - Mirandela

CASTELO BRANCO

29/dez/22 09H00 Alameda Pêro da Covilhã - Covilhã

31/dez/22 09H00 Alameda Europa - Covilhã

COIMBRA

28/dez/22 09H00 Av. Dr. Mário Soares - Figueira da Foz

28/dez/22 09H30 Estrada da Guarda Inglesa - Coimbra

ÉVORA

27/dez/22 16H00 Av. D. Manuel Trindade Salgueiro - Évora

FARO

28/dez/22 10H00 Av. Fonte Coberta - Lagos

30/dez/22 09H00 Av. de Castro Marim - Vila Real de Santo António

LISBOA

29/dez/22 14H00 Av. Infante D. Henrique - Lisboa

30/dez/22 09H00 A.2 - Ponte 25 de Abril - Almada

PORTALEGRE

28/dez/22 09H00 EN 246 - Portalegre

PORTO

27/dez/22 13H00 Av. Eng. Duarte Pacheco - Ermesinde

29/dez/22 08H00 Av. da Conduta 225 - Rio Tinto

VIANA DO CASTELO

29/dez/22 09H30 Av. 25 de Abril - Viana do Castelo

VILA REAL

27/dez/22 14H00 Av. Unesco - Vila Real

VISEU

28/dez/22 16H00 Av. da Europa - Viseu

AÇORES