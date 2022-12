À conquista do Oeste Selvagem com Wild West Dynasty

Os fãs de jogos survival terão uma boa oportunidade de experimentar a Conquista do Oeste Norte-Americano, com em Wild West Dynasty.

A cargo dos polacos Moon Punch Studio, o jogo apresenta uma aventura do Farwest ligeiramente diferente daquelas a que estamos habituados. Venham ver...

Os estúdios polacos Moon Punch Studio encontram-se a ultimar os preparativos para o lançamento do seu próximo jogo, Wild West Dynasty.

Um titulo que, como o nome indica, decorre no Oeste Selvagem americano e convida os jogadores a participar na colonização do Oeste selvagem.

Wild West Dynasty decorre na altura dos grandes empreendimentos de colonização do Oeste americano, período no qual, inúmeros rancheiros se lançaram numa tentativa de criar os seus impérios nas vastidões desertas que aguardavam para serem desbravadas.

Neste titulo, os jogadores vestem a farda de um desses rancheiros que se lança na aventura da sua vida, tentando criar uma nova vida no Oeste e singrar como fazendeiro de sucesso.

À espera dos jogadores estará uma imensidão de terrenos bravios e virgens à espera de serem conquistados. Desde pradarias a zonas desérticas, zonas montanhosas, minas ou terrenos pantanosos, existem vários tipos de ambientes para serem desbravados.

Começando pela criação do seu primeiro rancho, o jogador vai tentar expandi-lo até à criação de um verdadeiro império, que poderá passar pela criação de condições para o crescimento de uma cidade próspera e respetivo ecossistema económico-social em redor das suas atividades. Pelo caminho, terá ainda de apoiar outros colonos a encontrar um lar no deserto e fazerem parte deste processo de conquista.

Dessa forma, Wild West Dynasty apresentará um sistema de gestão e management que corresponde à necessidade de gerir as fazendas e de contratar trabalhadores adequados para as funções existentes.

No entanto, nem tudo serão rosas, e no Oeste Selvagem existem muitas formas de se morrer. Desde o calor escaldante do dia, ao frio congelante da noite, passando pelos animais selvagens locais ou hordas de bandidos que vagueiam pela paisagem, muitas serão as ameaças que o jogo lançará contra o jogador.

Lutando contra todas essas adversidades, os jogadores terão de arranjar formas de fazer o seu rancho sobreviver e prosperar mas, Wild West Dynasty não se trata de um jogo apenas sobre sobrevivência e enriquecimento. Existe algo mais mas ainda pouco se sabendo sobre esta outra vertente do jogo. Segundo o pouco que se sabe, existe um misterioso segredo de família à espera de ser revelado.

E isto pois, Wild West Dynasty não se resume meramente ao destino do jogador mas, à criação de um legado que permita a conquista do Oeste Americano ao longo das várias gerações posteriores.

O jogo, que pode ser jogado na primeira ou terceira pessoa, apresenta ainda um conjunto de várias missões par completar e um sistema de diálogos cujas respostas terão um impacto, não só no decorrer do jogo presente, como também nas gerações futuras.

Wild West Dynasty chega a 16 de Fevereiro em Acesso Antecipado ao Steam.