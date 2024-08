China vai restringir a exportação de drones que podem ser utilizados para fins militares

A China vai proibir a exportação de todos os drones civis não regulamentados que possam ser utilizados para fins militares ou em atividades terroristas.

A informação foi avançada pelo Ministério do Comércio da China, que anunciou que o país vai proibir, a partir do dia 1 de setembro, a exportação de todos os drones civis não regulamentados que possam ser utilizados para fins militares ou em atividades terroristas, bem como restringir certas características dos drones.

A decisão foi tomada, conforme recordado pelo Assoaciated Press, numa altura em que a China enfrenta críticas do Ocidente pela sua posição relativamente à invasão russa da Ucrânia.

Em comunicado, o Ministério do Comércio revelou, também, que a decisão foi tomada para evitar a utilização de drones na "proliferação de armas de destruição massiva", acrescentando que aspetos como o equipamento de imagem infravermelha, os lasers para indicação de alvos e o equipamento de medição de inércia de alta precisão serão colocados numa lista de controlo das exportações.

Os meios de comunicação social e os serviços secretos do Governo dos Estados Unidos têm afirmado, frequentemente, que a Rússia comprou drones à China para uso militar.

Em abril, funcionários dos Estados Unidos que falaram com a The Associated Press, sob condição de anonimato para discutir descobertas sensíveis, disseram que as vendas da China à Rússia aumentaram e que os drones estariam a ser usados contra a Ucrânia.

Mais do que isso, revelaram que ambos têm trabalhado para produzir conjuntamente veículos aéreos não tripulados dentro da Rússia.

De facto, os drones tornaram-se parte integrante da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, tendo assumido um papel de destaque no conflito, e as autoridades americanas de segurança têm-se preocupado cada vez mais com a sua utilização.