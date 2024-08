Descubra neste top quais os sites mais visitados da Internet em 2024

Mais de 5,4 mil milhões de pessoas utilizam regularmente a Internet, representando 67,1% da população global. Estes usam esta ferramenta única e que traz muita informação aos utilizadores. O Top agora apresentado mostra os sites mais visitados da Internet em 2024.

Os sites mais visitados da Internet

Segundo os dados da SimilarWeb, referentes a de junho de 2024, o Google.com é o maior site da Internet, comandando o top com 18,32% do tráfego global. Este site, propriedade da Alphabet, responde diariamente a mais de 8,5 mil milhões de pesquisa de todos os que usam a Internet.

O domínio da Google é tão pronunciado que levou o Departamento de Justiça dos EUA a abrir um processo. Alegam que a empresa se envolve em práticas anticoncorrenciais. O YouTube.com, outra proposta detida pela Alphabet, ocupa o segundo lugar com uma quota de tráfego de 6,96%.

O Top dos 15 mais usados pelos internautas

Entre os 15 principais sites, as empresas dos EUA dominam com 11 entradas. Entretanto, apenas dois sites chineses, Baidu e TikTok, estão na lista, contribuindo com 1,49% do tráfego combinado. Destaca-se ainda a presença do Yandex da Rússia e do Xvideos da República Checa. São os únicos participantes não americanos e não chineses entre os 15 primeiros.

As plataformas de redes sociais são proeminentes neste top, com o Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Reddit e TikTok, todos a aparecer entre os 15 primeiros. O ranking inclui ainda o Xvideos, um importante player de conteúdos para adultos, e a Amazon.

Domínio Partilha de tráfego Visitas Mensais (em mil milhões) País Indústria google.com 18,32% 82 EUA Motor de pesquisa youtube.com 6,96% 31 EUA Plataforma de vídeo facebook.com 3,41% 15 EUA Rede social instagram.com 1,55% 7 EUA Rede social x.com 0,87% 6 EUA Rede social baidu.com 0,98% 4 China Motor de pesquisa wikipedia.org 0,93% 4 EUA Enciclopédia On-line yahoo.com 0,75% 3 EUA Portal da Internet yandex.ru 0,70% 3 Rússia Motor de pesquisa whatsapp.com 0,67% 3 EUA Mensagens chatgpt.com 0,62% 3 EUA Software (IA) reddit.com 0,51% 2 EUA Rede social xvideos.com 0,52% 2 República Checa Conteúdo adulto tiktok.com 0,51% 2 China Rede social amazon.com 0,49% 2 EUA Comércio eletrónico

Todo o tipo de propostas disponíveis

O ChatGPT.com também entrou na lista dos 15 principais sites, refletindo a sua crescente popularidade e utilização generalizada. À medida que o impacto da IA ​​aumenta, certamente que outros sites baseados em IA vão entrar neste top dos sites mais visitados da Interne.

Este é um cenário que muitos vão considerar normal, com muitos destes sites a estarem já na Internet há muitos anos. Há algumas entradas interessantes e que mostram também que a Internet muda com alguma frequência, surgindo novas propostas que atraem muitos milhões de visitantes.