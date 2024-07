DYU lança a Stroll 1, uma Ebike ultra-leve para utilização urbana (desconto 200€ pré-venda)

A DYU apresenta a sua primeira Ebike ultra-leve, a DYU Stroll 1, a pensar essencialmente na utilização urbana. Conheça esta nova Ebike em pormenor, agora com um desconto de lançamento de 200€.

Se alguns segmentos de Ebikes apostam numa estrutura de grande robustez sem olhar muito ao consequente peso elevado, outros procuram minimizar esse aspeto e construir estruturas de grande eficiência, bastante mais levas mais igualmente robustas. É precisamente o caso da nova Ebike DYU Stroll 1.

DYU Stroll 1, uma Ebike para deslocações na cidade

A nova DYU Stroll 1 tem um pneu 700*38C, equivalente a um diâmetro de cerca de 27,5", com largura de 38 mm. O quadro é em alumínio, com design para minimizar o peso.

Tem um motor com potência de 250 W (36 V), com pico de 500 W, sendo capaz de atingir os habituais 25 km/h, a velocidade máxima legal para estes veículos. Tem um carreto de 7 velocidades, para melhor se adequar ao percurso.

A bateria tem uma capacidade de 9 Ah (36 V), onde o fabricante revela que consegue uma autonomia de 100 km em modo totalmente elétrico. Isto é possível não só pelo seu baixo peso, mas também pelo tipo de pneus que traz, concebidos a pensar numa rolagem eficiente e segura. Os travões são de disco, acionados por um sistema hidráulico.

Falando do peso, a Stroll 1 pesa apenas 19,5 kg, estando preparada para uma carga máxima de 120 kg. Vem ainda equipada com iluminação frontal e traseira, guarda-lamas, refletores, descanso. A bateria é removível e pode ser carregada separadamente da bicicleta.

A nova Ebike DYU Stroll 1 está disponível com desconto de pré-venda de 200 €, podendo assim ser adquirida por apenas 999 € (IVA incluído). O envio é feito a partir de 12 de agosto, com entrega rápida e gratuita, com origem na Europa. O desconto é válido apenas para os primeiros 50 clientes, saiba tudo aqui.

DYU Stroll 1