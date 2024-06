Mais 25 radares de velocidade já no próximo mês! Saiba onde…

O novo Sistema Nacional de Controlo de Velocidade (SINCRO) teve a sua estreia em julho de 2016 e desde essa altura que estão a ser instalados e colocados em funcionamento novos radares. No próximo mês vai ter mais 25 novos equipamentos. Saiba onde vão ser instalados.

Portugal tem radares de velocidade por toda a parte. Os radares que mais faturam em Portugal estão instalados em Faro, Coimbra, Matosinhos, Gaia e Vila Nova da Barquinha - ver aqui.

Revela a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) que o número de veículos em excesso de velocidade reduziu 80%, quando comparado com as medições efetuadas antes da entrada em funcionamento dos novos radares (radares de velocidade média).

Os objetivos da ANSR nas zonas de influência dos novos radares de velocidade, neste período, foram integralmente atingidos, nomeadamente: uma forte diminuição na velocidade de circulação dos veículos, uma forte diminuição dos veículos em excesso de velocidade e uma sinistralidade rodoviária com índice de gravidade de zero, com zero mortos e zero feridos graves.

Radares de Velocidade: 14 são de velocidade instantânea e 11 de velocidade média

Em comunicado, a ANSR explica que, dos 25 novos Locais de Controlo de Velocidade (LCV), 14 são de velocidade instantânea e 11 de velocidade média. Segundo as informações, os novos radares vão ser instalados:

IC2 (Oliveira de Azeméis, distrito de Aveiro)

A29 (Santa Maria da Feira, em Aveiro, e Vila Nova de Gaia, no Porto)

IC1 (Santana da Serra, concelho de Ourique, distrito de Beja)

IP3 (Coimbra)

EN18 (Évora)

EN 125 (Albufeira, Faro)

EN 6-7 (Carcavelos e Parede, em Cascais)

IC17 (Loures)

A43 (Campanhã, Porto)

IC1 (Poceirão e Marateca, em Palmela-Alcácer do Sal).

A ANSR fez saber que os locais dos novos radares (37 instalados em setembro de 2023 e 25 a 06 de julho) foram escolhidos tendo como base no excesso de velocidade registada naqueles locais, que se revelou relevante para a sinistralidade grave.