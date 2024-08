Carros “grávidos” na China: o mistério é fácil de explicar

A China vive atualmente uma onda de calor extremo que não só afetou a vida dos seus habitantes, como também teve um efeito inesperado nos veículos. Um vídeo bizarro tornou-se viral nas redes sociais, em particular no X (antigo Twitter), mostrando carros que parecem estar "grávidos". Este fenómeno invulgar suscitou curiosidade e preocupação, levando muitos a perguntarem-se o que está realmente a acontecer.

Os carros "grávidos": o que se passa?

As imagens disseminadas pela Internet mostram vários carros com o exterior inchado, criando um aspeto "grávido". Esta visão peculiar não resulta de problemas mecânicos ou defeitos de fabrico, mas está diretamente relacionada com as temperaturas elevadas que se fazem sentir na China.

O calor intenso provocou a expansão das películas protetoras aplicadas nos automóveis, dando origem a este aspeto inchado.

Os revestimentos para automóveis são películas de vinil finas aplicadas nos veículos para proteger a pintura, acrescentar um aspeto estético ou apresentar publicidade. Estas películas são concebidas para resistir a várias condições climatéricas, mas o calor extremo pode testar os seus limites.

De acordo com os especialistas na matéria, a exposição prolongada a temperaturas elevadas e à luz direta do sol pode comprometer a durabilidade e o aspeto das películas para automóveis. O calor leva a um enfraquecimento do suporte adesivo, provocando bolhas, alongamentos e, nalguns casos, o tipo de inchaço observado no vídeo viral.

Embora os revestimentos para automóveis tenham normalmente uma camada protetora contra os raios UV para evitar estes problemas, as temperaturas recorde na China revelaram-se demasiado elevadas para alguns destes revestimentos.

O inchaço ocorre quando o adesivo liberta gases e o ar retido expande-se, criando bolhas inestéticas que fazem com que os carros pareçam insuflados.

Reações nas redes sociais sobre carros grávidos

O vídeo, partilhado a 6 de agosto, rapidamente se tornou viral, acumulando mais de 700.000 visualizações e desencadeando uma onda de reações. Os utilizadores inundaram a secção de comentários com uma mistura de humor, preocupação e especulação.

Um utilizador questionou a qualidade do adesivo utilizado nos trabalhos, enquanto outro alertou para o perigo de rebentar as bolhas, referindo a potencial libertação de gases tóxicos. Um terceiro utilizador referiu que as películas de proteção da pintura de má qualidade podem expandir-se quando expostas a calor excessivo, conduzindo ao fenómeno observado no vídeo.

Os especialistas sublinham que, embora a maioria das películas de proteção para automóveis seja concebida para lidar com uma série de condições ambientais, o calor extremo pode continuar a representar um desafio.

As películas de alta qualidade com adesivos fortes e instalação correta têm menos probabilidades de sofrer problemas graves, mas mesmo estas requerem manutenção regular para garantir a sua longevidade.

Na China, devido a esta onda de calor extremo, os proprietários de automóveis são aconselhados a estacionar em áreas com sombra, a utilizar guarda-sóis e a efetuar inspeções de rotina para evitar danos causados pelo calor.