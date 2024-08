E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, falámos de mais uma implantação do chip cerebral Neuralink, da chegada de uma nova estação de energia da BLUETTI, da evolução do sistema de satélites chinês Thousand Sails, e muito mais.

A Neuralink procura criar uma fusão perfeita entre os seres humanos e os computadores, revolucionando a medicina, por via de um chip cerebral que controla, por exemplo, movimentos com a mente. Depois de um primeiro paciente bem-sucedido, a empresa de neurotecnologia continuará os testes, implantando o seu chip numa segunda "cobaia" humana.

A Argentina é liderada por Javier Milei desde dezembro do ano passado. Agora, seguindo a tendência da Inteligência Artificial (IA), o Presidente decidiu que vai usá-la para "prever futuros crimes", numa iniciativa que preocupa os especialistas.

Com o aproximar das férias de verão, a BLUETTI, pioneira em tecnologia de energia limpa, lança o novo modelo AC50B, um gerador solar de 700 W / 448 Wh. Este gerador compacto, mas potente, permite aos utilizadores manterem-se alimentados e frescos durante as ondas de calor do verão, em acampamentos, viagens de carro, aventuras familiares ao ar livre, entre outros.

O robô Figure 02, o robô humanoide de segunda geração da Figure, apoiado pela OpenAI, foi agora revelado. Este prepara-se para trabalhar em várias fábricas, entre elas as da BMW. O novo robô humanoide foi desenvolvido para realizar tarefas simples numa fábrica e também deverá ser utilizado como ajudante doméstico no futuro.

Após um teste de demonstração concluído com êxito, a China está mais perto de concretizar uma revolução no transporte ferroviário, com o seu comboio maglev (magnetic levitation) de alta velocidade.

Um foguetão chinês Longa Marcha 6A descolou na madrugada de 6 de agosto no Centro de Lançamento de Satélites de Taiyuan. Este veículo lançou com êxito o primeiro lote do que poderá vir a ser a segunda megaconstelação da Terra, proporcionando conetividade em toda a China e, eventualmente, no mundo. Para já são 18 satélites "Thousand Sails". Sim, este poderá ser o concorrente da Starlink!

Com uma novidade que chega mesmo a tempo do verão, a Nissan testou uma tecnologia que visa baixar a temperatura do habitáculo de um automóvel, bem como reduzir o consumo de energia do sistema de ar condicionado.

Apesar da Lua ser um astro rico em minério, o que mais se procura é água. E a China poderá ter alcançado o que os EUA e outros países tanto ambicionam. Esta descoberta poderá dar ao gigante asiático a preponderância da exploração espacial.

O mundo está a evoluir de forma muito acelerada e há países pelo globo a crescer de um modo impressionante. Sabe qual o país mais avançado do mundo, atualmente? Para já, podemos dizer-lhe que não são os Estados Unidos; nem a China; nem o Japão... o líder é europeu! Algum palpite?

O satélite português Aeros MH-1 foi o resultado de uma parceria internacional de Universidades e empresas portuguesas com o Massachusetts Institute of Technology (MIT). Recentemente o MH-1 ganhou um prémio!