Perseidas: “100 estrelas cadentes” por hora esta madrugada

Estamos a poucas horas de podermos assistir a uma fantástica “chuva de estrelas”. De 11 para 12 de agosto a chuva de meteoros Perseidas atinge o seu pico, podendo ser vistas entre 60 a 100 estrelas cadentes por hora.

Perseidas: estrelas cadentes podem ser vistas sem equipamentos

As Perseidas são provocadas pela passagem da Terra pelos fragmentos do cometa 109P / Swift-Tuttle, que foram deixados para trás aquando a sua passagem. A órbita deste cometa tem um período de 133 anos e a última vez que entrou no sistema solar interno foi em 1992.

À vista desarmada será possível ver "cerca de 100 estrelas cadentes por hora". Até à madrugada de terça-feira, 13 de agosto, ainda vai ser possível ver a chuva de meteoros no seu auge.

O melhor momento para observar as Perseidas é nas primeiras horas da manhã, antes do amanhecer, quando o céu está mais escuro e a atividade meteórica é mais intensa. Embora as Perseidas pareçam originar-se na constelação de Perseu, podem ser vistas em qualquer parte do céu.

Para aproveitar ao máximo o espetáculo, é recomendável procurar um lugar longe da poluição luminosa, como áreas rurais ou montanhosas.