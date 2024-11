E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, analisámos o novo Samsung Galaxy S24 FE, o novo smartwatch Google Pixel Watch 3, falámos do concept Hyundai INITIUM movido a hidrogénio, e muito mais.

A transição para veículos elétricos exige que seja transversal. Não podemos apenas olhar para os ligeiros de passageiros, é importante que os pesados, de mercadorias e passageiros, estejam igualmente alinhados com esta obrigação. Nesse sentido, a empresa Yutong fez saber que o seu autocarro, testado em condições reais, consegue uma autonomia de 500 km. Mas será uma solução viável?

Feito com chips da Nvidia e financiado pelos lucros de um medicamento para emagrecer, o supercomputador Gefion, instalado na Dinamarca, promete ser o ponta de lança de uma nova revolução tecnológica. Venha conhecer esta máquina impressionante.

Depois de vários meses a especular quando é que a DIGI iria fazer o seu lançamento em Portugal, eis que chegou o dia. A DIGI está a fazer uma apresentação oficial e o Pplware está a acompanhar o evento.

Não é ficção científica, é mesmo um projeto em andamento numa prisão do estado da Geórgia, nos Estados Unidos da América. Três guardas prisionais robôs entraram em funções e podem vir a revolucionar a organização de todo o sistema prisional.

Investigadores japoneses alcançaram um marco inovador ao lançarem para o espaço o primeiro satélite de madeira do mundo. Batizado com o nome "LignoSat", derivado da palavra latina para madeira, o satélite é uma criação conjunta da Universidade de Quioto e da Sumitomo Forestry.

O Renault 5 E-Tech foi eleito o melhor citadino na eleição do Elétrico do Ano ACP, uma categoria dedicada aos modelos urbanos 100% elétricos.

Durante anos, a Samsung lançou os seus smartphones "Fan Edition" (FE) vários meses depois dos modelos topo de gama, normalmente a um preço mais baixo e com piores propriedades. No entanto, com o Galaxy S24 FE, a empresa adotou uma abordagem diferente. Este modelo é, de facto, comparável ao Galaxy S24 e ao S24 Plus em termos de qualidade e caraterísticas. Deixamos a nossa análise.

Além de ser movido a célula de combustível de hidrogénio, o INITIUM da Hyundai tem uma autonomia estimada de mais de 650 km e uma potência máxima do motor de 150 kW. Este concept FCEV dá o mote para a nova linguagem de design da empresa, "Art of Steel".

A aposta da Google no campo do hardware há muito que ultrapassou as barreiras dos smartphones. A aposta dos relógios existe e a cada ano é melhor e com mais argumentos. O Pixel Watch 3 veio mostrar isso e este é já o padrão para os smartwatches. Vamos conhecer esta proposta da Google e perceber porque muitos entendem que todos os smartwatch Android deviam ser assim.

Playstation 5 PRO, a consola mais potente da PlayStation, como é anunciado pela própria marca, já foi lançada. Uma verdadeira bomba que a Sony acabou de lançar e que traz a reboque novidades e jogos aprimorados.

Marte que conhecemos atualmente é um planeta frio e inóspito que perdeu a maior parte da sua atmosfera, mas há provas de que um grande oceano cobria uma boa parte do hemisfério norte há milhões de anos. O rover chinês Zhurong acaba de encontrar novas provas de que esse oceano existiu.

Num avanço revolucionário para a fusão nuclear, a Quantum Kinetics Corporation (QKC), uma empresa de tecnologia sediada em Washington, reivindicou um feito histórico na fusão nuclear ao manter um plasma a 200 milhões de graus Celsuis durante 24 horas. Este marco tem o potencial de promover níveis sem precedentes de energia segura, limpa e escalável.