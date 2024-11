Análise Samsung Galaxy S24 FE: o melhor smartphone de gama média do ano?

Durante anos, a Samsung lançou os seus smartphones "Fan Edition" (FE) vários meses depois dos modelos topo de gama, normalmente a um preço mais baixo e com piores propriedades. No entanto, com o Galaxy S24 FE, a empresa adotou uma abordagem diferente. Este modelo é, de facto, comparável ao Galaxy S24 e ao S24 Plus em termos de qualidade e caraterísticas. Deixamos a nossa análise.

Embora o Galaxy S23 FE do ano passado não tenha causado um impacto significativo, a Samsung parece ter feito melhorias notáveis com o Galaxy S24 FE. Agora que está disponível, a empresa enfrenta um desafio interessante: o Galaxy S24 FE pode estar a desviar a atenção dos modelos principais.

Especificações

Especificações Processador Velocidade Processador : 3.1GHz, 2.9GHz, 2.6 GHz, 1.95GHz

: 3.1GHz, 2.9GHz, 2.6 GHz, 1.95GHz Tipo Processador : Deca-Core

: Deca-Core Nome Processador: Samsung Exynos 2400e Ecrã Tamanho : 170.1mm (6.7" retângulo completo) / 165.5mm (6.5" cantos arredondados)

: 170.1mm (6.7" retângulo completo) / 165.5mm (6.5" cantos arredondados) Resolução : 1080 x 2340 (FHD+)

: 1080 x 2340 (FHD+) Tecnologia : Dynamic AMOLED 2X

: Dynamic AMOLED 2X Número de cores : 16M

: 16M Taxa de atualização máxima: 120 Hz Câmara Principal Resolução (Múltipla) : 50.0 MP + 12.0 MP + 8.0 MP

: 50.0 MP + 12.0 MP + 8.0 MP Número F (Múltipla) : F1.8 , F2.2 , F2.4

: F1.8 , F2.2 , F2.4 Auto Focus : Sim

: Sim OIS : Sim

: Sim Zoom : Zoom Ótico 3x, Zoom de Qualidade Ótica 2x (Ativado pelo sensor Adaptive Pixel), Zoom Digital até 30x

: Zoom Ótico 3x, Zoom de Qualidade Ótica 2x (Ativado pelo sensor Adaptive Pixel), Zoom Digital até 30x Flash : Sim

: Sim Resolução de Vídeo (gravação) : UHD 8K (7680 x 4320) @30fps

: UHD 8K (7680 x 4320) @30fps Câmara Lenta: 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD Câmara Frontal Resolução : 10.0 MP

: 10.0 MP Número F : F2.4

: F2.4 Auto Focus: Não Armazenamento/Memória Memória (GB) : 8

: 8 Armazenamento (GB) : 128

: 128 Armazenamento disponível (GB): 104.5 Rede Número de Cartões SIM : Dual-SIM

: Dual-SIM Tamanho do SIM : Nano-SIM (4FF), SIM-Incorporado

: Nano-SIM (4FF), SIM-Incorporado Tipo de Entrada para Cartão SIM : SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM

: SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM Infra : 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD, 5G Sub6 SDL

: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD, 5G Sub6 SDL 2G GSM : GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900

: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS : B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900)

: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G FDD LTE : B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3)

: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) 4G TDD LTE : B38(2600), B40(2300), B41(2500)

: B38(2600), B40(2300), B41(2500) 5G FDD Sub6 : N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3)

: N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3) 5G TDD Sub6 : N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500)

: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) 5G SDL Sub6: N75(1500+) Conectividade Interface USB : USB Tipo-C

: USB Tipo-C Versão USB : USB 3.2 Gen 1

: USB 3.2 Gen 1 Tecnologia de Localização : GPS, Glonass, Beidou, Galileo, NavIC, QZSS

: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, NavIC, QZSS Auricular : USB Tipo-C

: USB Tipo-C MHL : Não

: Não Wi-Fi : 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM

: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM Wi-Fi Direct : Sim

: Sim Versão Bluetooth : Bluetooth v5.3

: Bluetooth v5.3 NFC : Sim

: Sim Sinc. de PC: Smart Switch (Versão PC) Informação Geral Sistema Operativo : Android

: Android Cores : Amarelo, Verde, Grafite, Azul

: Amarelo, Verde, Grafite, Azul Formato : Barra sensível ao toque

: Barra sensível ao toque Sensores: Acelerómetro, Barómetro, Leitor de Impressões Digitais, Sensor Giroscópio, Sensor Geo Magnético, Sensor de Posicionamento, Sensor de Luz, Sensor de Proximidade Virtual Dimensões Dimensões (A x L x P) : 162.0 x 77.3 x 8.0 mm

: 162.0 x 77.3 x 8.0 mm Peso: 213 g Bateria Tempo de Utilização de Internet (LTE) : Até 21 horas

: Até 21 horas Tempo Utilização Internet (Wi-Fi) : Até 21 horas

: Até 21 horas Tempo de Reprodução de Vídeo (Sem fios) : Até 28 horas

: Até 28 horas Capacidade da Bateria (Típica) : 4700 mAh

: 4700 mAh Bateria Removível : Não

: Não Tempo de Reprodução Áudio (Sem fios): Até 81 hora Áudio e Vídeo Colunas Estéreo : Sim

: Sim Formato de Reprodução de Vídeo : MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM

: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM Resolução de Vídeo (Reprodução) : UHD 8K (7680 x 4320) @60fps

: UHD 8K (7680 x 4320) @60fps Formato de Reprodução de Áudio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE Serviços e Aplicações Suporte para Gear : Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active

: Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active Suporte para Samsung DeX : Sim

: Sim Suporte para aparelhos auditivos Bluetooth : Android Audio Streaming para aparelhos auditivos (ASHA)

: Android Audio Streaming para aparelhos auditivos (ASHA) Suporte para SmartThings : Sim

: Sim Mobile TV: Não Atualização de Software Período de Atualização de Segurança: Válido até 31 de outubro de 2031

Na caixa

Samsung Galaxy S24 FE

Cabo USB-C para USB-C

Pin de Ejeção

Guia de início rápido

Design e qualidade de construção

O Galaxy S24 FE mantém o design clássico dos anteriores modelos da linha. A sua forma retangular arredondada, moldura de alumínio e painéis de vidro em ambos os lados, dá-lhe um toque premium, mesmo que o aspeto comece a parecer "repetido".

O S24 FE mede 162.0 por 77.3 por 8.0 mm e pesa 213 gramas, o que o torna ligeiramente maior do que o Galaxy S23 FE do ano passado. Apesar do aumento de tamanho, mantém-se fino e confortável de segurar. A sua classificação IP68 torna-o resistente ao pó e à água.

O lado direito do smartphone inclui os botões de volume em cima e o de alimentação mais abaixo. Os botões têm uma boa resposta.

A parte superior contém uma entrada SIM.

A parte inferior inclui uma porta USB-C e uma coluna.

Na parte de trás, a Samsung continua com a sua configuração de câmara tripla, com três lentes distintas. A disposição é clean e inconfundivelmente Galaxy, distinguindo-a dos designs de câmara dos iPhones e dos Pixel.

Um sensor ótico de impressões digitais encontra-se sob o ecrã e funciona de forma fiável. O S24 FE está disponível em amarelo, verde, grafite e azul.

Ecrã do Samsung Galaxy S24 FE

O Samsung Galaxy S24 FE não consegue igualar a nitidez do Galaxy S24. Embora ambos partilhem uma resolução de 1080 x 2340 pixels, o ecrã do modelo FE é 0,6 polegadas maior, o que resulta numa densidade de pixels ligeiramente inferior. Ainda assim, o ecrã continua a ser atraente e oferece detalhes mais do que suficientes para a utilização diária.

O ecrã AMOLED do Galaxy S24 FE proporciona imagens vibrantes. Ao ver vídeos HDR 2160p no YouTube, as cores pareciam vivas e bem definidas. O modo Vivid predefinido do ecrã aumenta o brilho e a saturação, embora também esteja disponível uma opção mais natural para um aspeto mais discreto.

Uma das principais diferenças em relação ao Galaxy S24 é a redução do brilho máximo. Enquanto o S24 atinge até 2.600 nits, o S24 FE atinge um máximo de 1.900 nits.

Também existem muitas opções de personalização. As definições padrão, como o Modo Escuro e o Eye Comfort Shield, reduzem a luz azul para utilização noturna, e existe também uma opção Always On Display, que mantém a hora, a data e as informações sobre música visíveis mesmo quando o ecrã está desligado.

Hardware e performance

O Samsung Galaxy S24 FE vem com o novo chipset Exynos 2400e. Ao executar o Geekbench 6, o S24 FE obteve uma pontuação de 2129 para desempenho de single-core e 6684 para multi-core. Para comparação, o Galaxy S24+ com o seu SoC Snapdragon Gen 3 registou pontuações ligeiramente inferiores, apesar de a diferença não ser substancial.

O Exynos 2400e também lida bem com as tarefas do mundo real. Apesar dos 8 GB de RAM do FE, o desempenho foi perfeito ao navegar na Web, alternar entre várias aplicações e realizar outras atividades diárias.

Os jogos foram igualmente suaves - conseguimos executar o Asphalt Legends Unite nas definições gráficas máximas, sem sentir qualquer atraso ou queda de fotogramas. A Samsung até redesenhou a câmara de vapor do FE para aumentar o seu tamanho, melhorando o arrefecimento. Embora o smartphone aqueça durante as sessões de gráficos intensos, não fica desconfortavelmente quente.

De um modo geral, o S24 FE oferece um desempenho impressionante para o seu preço - lida facilmente com tarefas do quotidiano e aplicações mais exigentes.

Software e suporte

A Samsung quer que o S24 FE seja visto como uma entrada mais económica no seu ecossistema Galaxy AI. Em vez de um mergulho profundo em cada ferramenta de IA, que já cobrimos com a análise ao Galaxy Z Flip 6, vamos apenas partilhar o que consideramos que se destaca - e o que não se destaca.

As funcionalidades de IA no S24 FE funcionam bem, mas nenhuma parece ser um motivo essencial para comprar o smartphone. Por exemplo, a ferramenta Circle to Search permite-lhe aceder ao Google premindo longamente o botão home, mesmo dentro de outras aplicações como o Instagram ou o YouTube.

Pode desenhar um círculo à volta de um objeto para procurar detalhes sobre o mesmo - útil se, por exemplo, vir uma raça de um animal desconhecida no seu feed. É cómodo, mas também é algo sem o qual poderia facilmente viver.

O Assistente de transcrição pode transformar voz em texto, o que é útil para encontrar músicas ou mesmo acelerar o processo de pesquisa de qualquer outro tema. E embora o Chat Assist possa gerar respostas de texto, não é algo que se use regularmente.

O maior problema é que a Samsung planeia eventualmente cobrar por estas funcionalidades de IA. O comunicado de imprensa da empresa menciona que algumas ferramentas de IA podem vir com uma taxa após 2025.

Câmaras do Samsung Galaxy S24 FE

O Galaxy S24 FE tem uma câmara principal de 50 MP a f/1.8 com estabilização ótica da imagem (OIS), uma lente ultra grande angular de 12 MP a f/2.2 e um sensor telefoto de 8 MP a f/2.4 com zoom ótico de 3x e OIS.

As câmaras traseiras registam geralmente detalhes limpos, mas as cores parecem irrealistas. A câmara principal reduz as imagens por um fator de quatro para 12MP por defeito. As cores são mais brilhantes do que na realidade, mas pode preferir esse aspeto.

Também pode optar por fotografar com a resolução total de 50MP. Quando o faz, as cores mantêm-se relativamente iguais às das fotografias de 12MP, mas os objetos distantes apresentam melhores detalhes.

A câmara frontal de 10MP f/2.4 capta imagens agradáveis e nítidas, embora (mais uma vez) as cores sejam demasiado saturadas e não correspondam aos perfis de cor produzidos pelas câmaras traseiras.

As câmaras frontal e traseira suportam a captura de vídeo 4K a 60 fps. A estabilização de imagem da câmara traseira produz imagens suaves e estáveis, mesmo quando a câmara está em movimento. A câmara frontal tem um desempenho admirável na estabilização das filmagens, mesmo sem qualquer funcionalidade de estabilização. Os detalhes são nítidos em ambas as câmaras, mas a cor é inconsistente.

Com Zoom

Em pormenor

Bateria

O Samsung Galaxy S24 FE impressiona pela duração da bateria, especialmente tendo em conta o seu preço. Para a maioria dos utilizadores, o desempenho da bateria será mais do que suficiente.

Nos nossos testes, utilizamos intensamente o Galaxy S24 FE, desde a transmissão de vídeos no YouTube em alta resolução e a reprodução de música no Spotify até aos jogos, às fotografias e vídeos e à exploração das suas funcionalidades de IA. Apesar desta utilização intensa, o smartphone durou um dia inteiro, o que é cómodo para o utilizador médio.

Parte desta longevidade deve-se ao facto de a bateria do S24 FE ser maior. Com uma capacidade de 4.700 mAh, tem 700 mAh a mais do que o Galaxy S24 default, oferecendo um aumento extra na vida útil da bateria.

As velocidades de carregamento no Galaxy S24 FE estão limitadas a 25 W, o mesmo que no Galaxy S24, permitindo-lhe recarregar totalmente em pouco menos de uma hora e meia. Embora isto não seja inovador, é suficientemente rápido para uma utilização regular.

O smartphone também suporta carregamento sem fios e inclui uma funcionalidade útil que permite carregar outros dispositivos colocando-os na parte de trás do S24 FE.

Veredicto

O Galaxy S24 FE destaca-se como uma forte Fan Edition da Samsung, mais do que nos anos anteriores. Com o seu chipset altamente capaz, este smartphone oferece um desempenho excecional para o seu preço de 789,91 € (site oficial), oferecendo, sem dúvida, o melhor poder de processamento disponível a este preço. Juntamente com um arrefecimento melhorado e um ecrã maior e vibrante, é até uma excelente opção para jogos.

Além disso, o S24 FE inclui a mesma câmara principal que o Galaxy S24, bem como uma teleobjetiva dedicada - apesar das cores irrealistas, é uma caraterística rara nesta gama de preços e mesmo em alguns smartphones topo de gama. A bateria é respeitável e não desilude a maioria dos utilizadores.

No geral, o Galaxy S24 FE oferece um valor impressionante pelo seu preço, tornando-o facilmente um dos melhores smartphones de gama média do ano.

