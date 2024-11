DIGI “arrebenta” com os preços das comunicações em Portugal

A empresa romena DIGI já deu a conhecer quais os planos, estratégias e primeiras ambições para o mercado português. No evento de apresentação, a DIGI revelou os preços para Portugal que são bem mais baratos que a concorrência. Conheça os preços que prometem "arrebentar" com o mercado das comunicações.

DIGI em Portugal com preços a partir de 4 euros por mês

A DIGI é uma empresa de telecomunicações com raízes na Roménia que atua principalmente na Europa, oferecendo serviços de comunicações móveis, Internet e TV, com preços muito baratos. Exemplo disso, foram os preços e condições apresentadas ontem para o mercado português que vão fazer certamente abanar toda a concorrência.

Os preços para clientes residenciais do serviço móvel situam-se entre 4 e 9 euros/mês (IVA incluído), com tráfego a partir de 50 GB por mês, 200 GB por mês ou ilimitado.

Para a Internet de banda larga por fibra, o preço é de 10 euros/mês (IVA incluído), para o acesso de 1Gbps, e de 15euros/mês (IVA incluído), para o acesso de 10Gbps (brevemente).

A televisão é oferecida a 12 euros/mês (IVA incluído), para a gama de canais existente. Para a voz fixa, os preços são de 1 ou 2 euros/mês (IVA incluído).

Os clientes têm a liberdade de escolher qualquer serviço da gama ou fazer as suas combinações. Um pacote de serviços com Internet de fibra de 1Gbps, 1 linha móvel com 50 GB de dados em 4G e 5G e TV com mais de 60 canais custa 26 euros/mês (IVA incluído).

Como a DIGI tem provado a longo prazo aos seus clientes nos outros países europeus onde opera, os preços não são apenas competitivos e acessíveis, mas também simples, transparentes, estáveis (sem promoções) e não mudam anualmente com a inflação.

Os serviços, disponíveis desde o primeiro dia, são: Internet de banda larga fixa a 1 Gbps, acesso à televisão para mais de 60 canais, telemóvel com 4G e 5G e muito tráfego de dados. Os serviços a disponibilizar em breve são: banda larga fixa a 10 Gbps e WiFi7, mesh WiFi, aplicação de TV para televisores, set top boxes Android e Apple e smartphones/tablets e armazenamento na Cloud (nuvem).

A cobertura da rede móvel atinge mais de 93% da população e continua a evoluir para cobrir mais locais, incluindo as ilhas, zonas interiores, etc.