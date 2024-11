Quais os dispositivos móveis mais potentes da Apple? Veja a lista atualizada

Tal como acontece com os smartphones Android, a Antutu também tem uma lista dos dispositivos móveis da Apple mais poderosos. A tabela mais recente foi agora revelada e deixa ver de forma clara quais os dispositivos móveis mais potentes da Apple. Será o iPad ou o iPhone?

Os dispositivos móveis mais potentes da Apple

Em setembro, a Apple lançou a tão aguardada série iPhone 16, expandindo ainda mais a sua linha de produtos. Mas que dispositivos são atualmente os mais potentes da linha da empresa? A AnTuTu partilhou recentemente uma lista com os dispositivos mais poderosos da Apple na categoria móvel.

Naturalmente, uma das maiores questões na mente dos utilizadores é o desempenho da série iPhone 16, lançada nos últimos meses. Tal como nos anos anteriores, a Apple continuou a sua tradição de equipar os modelos standard e Pro com diferentes processadores na nova série.

De acordo com a mais recente lista do AnTuTu, o produto mais rápido da Apple é atualmente o iPad Pro 11 de 2024, marcando 2.520.613 pontos. Este tablet, equipado com o chip M4, é seguido de perto pelo seu irmão, o iPad Pro 2024 de 13 polegadas, com uma pontuação de 2.514.929 pontos.

O iPad bate claramente o iPhone 16 Pro Max

O terceiro lugar da lista vai para o iPad Pro 6 de 12,6 polegadas com chip M2, seguido pelo iPad Air 13 com motor M2 em quarto lugar. O smartphone mais poderoso da Apple, o iPhone 16 Pro Max, ocupa o sétimo lugar com uma pontuação de 1.690.442 pontos, logo acima do iPhone 16 Pro, que marca 1.689.106 pontos. De referir que os modelos standard e Plus não entraram no ranking.

Este ranking mostra claramente como o iPad domina e controla esta lista. A Apple colocou nos seus tablets os SoC mais poderosos, o que garante depois um desempenho acima da média e um destaque face aos próprios smartphones da marca, como se vê.

Ainda mais curioso é ver que mesmo o iPad 16 Pro o Pro Max não estão sequer na metade superior desta lista. Isso dá ainda mais destaque ao iPad e a tudo o que este consegue oferecer aos utilizadores.